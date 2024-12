IGT presenta il gioco online Powerbucks Blackjack in Canada

International Game Technology PLC ha annunciato che il suo nuovo gioco Powerbucks Blackjack sarà ora disponibile per i giocatori online in diverse giurisdizioni in Canada. Il tema è collegato al montepremi progressivo omnicanale Powerbucks di IGT, il più grande montepremi in Canada che collega i giochi terrestri, online e mobili.

“IGT è entusiasta di ampliare la sua leadership nel jackpot omnicanale in Canada e il successo del nostro portafoglio Powerbucks, offrendo una nuova evoluzione di uno dei giochi di carte da casinò più popolari”, ha dichiarato David Flinn, SVP Canada, EMEA e LATAM Gaming Sales di IGT. Progettato per offrire l’esperienza di gioco definitiva, Powerbucks Blackjack di IGT offre ai giocatori l’opportunità di vincere jackpot che cambiano la vita e fornisce agli operatori un’altra opzione di contenuto interessante per aiutare a ottenere ottimi risultati di performance”.

Portando il gioco di carte amato dai giocatori a un livello superiore, Powerbucks Blackjack di IGT offre un’interfaccia utente all’avanguardia con animazioni vivaci, localizzazione linguistica e un design elegante per un’esperienza coinvolgente.

Lanciato nel 2016, IGT Powerbucks slots è il primo gioco omnicanale WAP al mondo che collega il montepremi tra le macchine da gioco dei casinò terrestri e i giochi digitali in Canada. Dal suo debutto, le slot Powerbucks hanno distribuito oltre 50 jackpot da 1 milione di dollari o più in tutto il paese.

