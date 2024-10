IGT PlayDigital lancia Mystery of the Lamp nei mercati online degli Stati Uniti

International Game Technology PLC ha annunciato che IGT PlayDigital ha recentemente rilasciato il pluripremiato gioco Mystery of the Lam in diverse giurisdizioni di gioco online negli Stati Uniti, tra cui

International Game Technology PLC ha annunciato che IGT PlayDigital ha recentemente rilasciato il pluripremiato gioco Mystery of the Lam in diverse giurisdizioni di gioco online negli Stati Uniti, tra cui New Jersey, Pennsylvania, Michigan e West Virginia. Il gioco Mystery of the Lamp di IGT è diventato una star globale grazie alle sue ottime prestazioni nei casinò fisici di tutto il mondo e alla vittoria del premio “Top Performing NEW Premium Game” agli acclamati 2024 EKG Slot Awards.

La versione di IGT PlayDigital di questo gioco, molto amato dai giocatori, mantiene molte delle caratteristiche che hanno contribuito al successo della versione terrestre, inclusi i suoi tre meccanismi di raccolta, un vivace pacchetto artistico e bonus attraenti.

“Aggiungere Mystery of the Lamp alla libreria di contenuti di IGT PlayDigital per gli Stati Uniti permette ai nostri clienti di offrire ai giocatori un altro gioco di successo di IGT, originariamente pensato per i casinò fisici, su diverse piattaforme”, ha dichiarato Gil Rotem, presidente di IGT PlayDigital. “Proprio come abbiamo fatto con l’arrivo di Prosperity Link™ nello spazio online, prevediamo che giocatori e operatori si affezioneranno rapidamente a Mystery of the Lamp, data la sua forte popolarità a livello mondiale e la qualità dell’esperienza di gioco.”

IGT PlayDigital ha introdotto Mystery of the Lamp Treasure Oasis, uno dei cinque temi di IGT Mystery of the Lamp. Il gioco ha una configurazione di rulli 5×3, presenta quattro jackpot accattivanti e include una modalità bonus Hold & Win.

