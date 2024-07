IGT nominato “Best Place to Work for Disability Inclusion” dal Disability Equality Index 2024

L’azienda ha ottenuto il punteggio massimo nel Disability Equality Index 2024 per il secondo anno consecutivo negli Stati Uniti e per la prima volta nel Regno Unito per aver riconosciuto l’inclusione della disabilità sul posto di lavoro.

International Game Technology PLC ha annunciato di aver ottenuto il punteggio massimo nel Disability Equality Index® 2024 ed è stata nominata “Best Place to Work for Disability Inclusion” per il secondo anno consecutivo negli Stati Uniti e la prima volta nel Regno Unito. Nel 2024, IGT ha ricevuto un punteggio di 100 ed è stata una delle 542 aziende che hanno utilizzato il Disability Equality Index per valutare i propri sforzi di inclusione della disabilità.

Alla sua decima edizione, il Disability Equality Index è il più completo strumento di benchmarking per le aziende Fortune 1000 per misurare l’inclusione dei disabili sul posto di lavoro. Valuta la cultura e la leadership, l’accesso aziendale, le pratiche occupazionali (benefit, assunzioni, impiego, istruzione, mantenimento, avanzamento, alloggi), l’impegno della comunità, la diversità dei fornitori e gli appalti responsabili.

“Ottenere il riconoscimento di ‘Best Place to Work for Disability Inclusion’ da parte del Disability Equality Index riflette l’impegno di IGT nel creare una cultura equa e inclusiva in cui i nostri dipendenti globali si sentano accolti e possano avere successo nella loro carriera”, ha affermato Dorothy Costa, Vicepresidente senior di IGT, People & Transformation.”IGT si impegna a promuovere i propri sforzi in materia di diversità, equità e inclusione per tutti i dipendenti e valorizza importanti programmi di benchmarking come il Disability Equality Index che ci aiutano a monitorare i progressi, celebrare i risultati e identificare le opportunità di crescita.”

“Nel decimo anniversario del Disability Equality Index, siamo estremamente orgogliosi delle 542 aziende nazionali e internazionali che stanno assumendo un ruolo proattivo nel guidare il progresso verso l’inclusione della disabilità, stabilendo un punto di riferimento che altri potranno seguire. La loro dedizione alla promozione di luoghi di lavoro inclusivi non solo attira i migliori talenti, ma guida anche l’innovazione e crea prestazioni sostenibili nel mercato globale di oggi. Insieme, stiamo creando un futuro in cui tutti possono contribuire e prosperare”, ha affermato Jill Houghton, Presidente e CEO di Disability.

Da quando è stato istituito nel 2018, l’Ufficio per la Diversità, l’Equità e l’Inclusione di IGT ha implementato una serie di programmi, modifiche alle politiche, sistemi e pratiche all’avanguardia, promuovendo tutte le dimensioni della diversità e rendendo l’azienda un datore di lavoro più attraente e inclusivo per le persone con disabilità.

Queste azioni includono:

Implementare processi di assunzione più inclusivi ed equi

Offrire vantaggi per accogliere le disabilità visibili e invisibili.

Impegnarsi a lavorare e fornire soluzioni ragionevoli alle persone con disabilità.

Creazione e supporto di SuperAbilities presso IGT, un gruppo di impatto dei dipendenti guidato dai dipendenti e sponsorizzato dai dirigenti.

Facilitare corsi di formazione obbligatori e facoltativi per i dipendenti che aiutino a sostenere gli impegni di IGT in materia di diversità, equità, inclusione, sostenibilità e anti-molestie.

