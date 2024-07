iGB Live: focus sul mercato olandese e sui rischi dell’illegalità

Si è parlato dei pericoli del gioco illegale in occasione di una delle tavole rotonde che si è tenuta ad Amsterdam a iGB Live. Il presidente della Kansspelautoriteit (KSA), Michel Groothuizen, ha avvertito che gli operatori illegali stanno “oltrepassando i limiti di ciò che è permesso” nei Paesi Bassi.

Secondo Groothuizen, gli operatori illegali hanno utilizzato il logo della KSA e gli annunci di Google Maps per mirare ai giocatori attraverso il registro nazionale di autoesclusione Cruks.

“È semplicemente incredibile,” ha dichiarato nel suo primo discorso dal momento in cui ha assunto il ruolo il 1° luglio, riporta igamingbusiness.com.

“Nel trattare con questi operatori di gioco d’azzardo, lavoriamo a stretto contatto con Google e Meta, tra gli altri. Ci rivolgiamo anche ai fornitori di hosting quando non riceviamo una risposta da un operatore di gioco d’azzardo. Stiamo facendo ogni sforzo per abbattere il gioco d’azzardo illegale il più presto possibile,” ha affermato. Il presidente ha fatto appello agli operatori con licenza affinché “facciano tutto il possibile” per proteggere i giocatori e ha promesso di lavorare affinché il regolatore ottenga poteri per bloccare i siti illegali.

“Questa possibilità rafforzerebbe sicuramente la nostra supervisione ed è quindi un punto di discussione chiave quando la legge sul gioco d’azzardo a distanza (Wet Kansspelen op Afstand) sarà revisionata quest’anno.”

I Paesi Bassi stanno conducendo una revisione della regolamentazione del gioco d’azzardo simile a quella della Germania, sebbene Groothuizen non abbia fornito una tempistica specifica.

Tuttavia, gli operatori con licenza sono stati elogiati per aver rispettato le regole attuali imposte dal regolatore, in particolare durante il torneo Euro 2024 di questa estate. “Abbiamo chiesto agli operatori di gioco d’azzardo di mostrare il loro lato migliore e lo hanno fatto. Ma ciò ha comportato un rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti. Quasi nessun operatore legale ha superato il limite,” ha affermato.

Groothuizen ha ribadito la posizione del suo predecessore René Jansen contro un divieto totale sulla pubblicità del gioco d’azzardo, affermando che il mercato con licenza deve rimanere attraente.

PressGiochi