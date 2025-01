ICE World Gaming Forum: tra i partecipanti anche Gavin Isaacs, CEO di Entain

Nel contesto di quello che si preannuncia come il più grande raduno di professionisti del settore del gioco d’azzardo nella storia, gli organizzatori di ICE, Clarion Gaming, hanno annunciato la partecipazione di Gavin Isaacs, recentemente nominato CEO dell’operatore globale Entain, come uno dei keynote speaker dell’ICE World Gaming Forum. Isaacs sarà uno degli oratori principali della Casino & Leaders Conference (CLC), in programma il 20 gennaio, e parteciperà al panel dei CEO durante la seconda giornata del World Regulatory Briefing (WRB) il 21 gennaio.

L’amministratore delegato di Entain si unisce a un’illustre lista di leader del settore, tra cui Vicente Fox, 62° Presidente del Messico, Akhil Sarin, CMO di Stake, Andrew Rhodes, CEO della UK Gambling Commission, Isabelle Falque-Pierrotin, Presidente dell’Autorità francese per il gioco d’azzardo, Simon Thomas, Presidente dell’Hippodrome Casino, Mikel Arana, Direttore Generale della Direzione Spagnola per la Regolamentazione del Gioco d’Azzardo, e molti altri. Tra i nomi di spicco anche personaggi di alto profilo come Lisa Osofsky, ex consulente legale dell’FBI e Direttore del Serious Fraud Office del Regno Unito, Rachel Bezzina, responsabile AML della Malta Gaming Authority, e celebrità come il robot Jonny-5 del celebre franchise cinematografico anni ‘80 Corto Circuito.

Con oltre 25 anni di esperienza nella costruzione di relazioni e leadership nel settore del gioco e dell’intrattenimento, Isaacs ha ricoperto ruoli di primo piano in aziende come Games Global Limited, Jackpocket, SB Tech, Scientific Games, SHFL Entertainment, Bally Technologies e Aristocrat. Ha inoltre fornito consulenza come membro non esecutivo del consiglio di DraftKings e recentemente di Galaxy Gaming Inc.

Damien Ashton-Wellman, Senior Conference Producer di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di confermare Gavin Isaacs, che nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame dell’American Gaming Association, come parte di uno dei più influenti raduni di personalità del settore mai realizzati. Gavin condividerà la sua formula per trasformare un’azienda, costruire team, potenziare l’innovazione e garantire l’eccellenza operativa. In un settore globalizzato, competitivo e in rapida evoluzione come quello del gioco e delle scommesse, la sua prospettiva sarà preziosa. Durante il WRB, sarà accompagnato da figure di rilievo come Per Widerström, Fabio Schiavolin e Anna Sainsbury in un panel che esplorerà le sfide e le strategie innovative nella regolamentazione del gioco online.”

PressGiochi è media partner dell’evento e sarà presente allo stand MC16