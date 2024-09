ICE Barcelona co-sponsorizza il 12° Expo e Congresso di Torremolinos

Clarion Gaming offrirà agli operatori e fornitori attivi nel settore spagnolo una visione dei suoi obiettivi e della sua visione per ICE Barcelona, come parte della sua co-sponsorizzazione del 12°

Con sede nella capitale della Costa del Sol e organizzato da ANDESA, ACODISA e ANMARE, l’evento ospiterà il Segretario Generale del Tesoro della Junta de Andalucía, Manuel Vázquez Martín, accompagnato da otto regolatori regionali con responsabilità nel settore del gioco d’azzardo.

Stuart Hunter, Direttore Generale di Clarion Gaming, si è detto entusiasta dell’opportunità per i membri del team direttivo di ICE di entrare in contatto con i membri dell’industria spagnola e illustrare i piani per fare dell’edizione 2025 di ICE Barcelona una delle più significative nella storia dell’evento.

Ha dichiarato: “Siamo impegnati a collaborare con tutti i membri dell’industria spagnola per garantire che ICE soddisfi le esigenze del settore e sia sensibile ai bisogni e alle richieste di operatori, fornitori, associazioni di categoria e regolatori.

“La possibilità di fare networking, delineare la nostra visione per ICE Barcelona e ascoltare il mercato in un ambiente così favorevole è inestimabile. Membri senior del team di Clarion saranno presenti al 12° Expo e Congresso, e tutti i feedback che riceveremo saranno integrati nel processo di sviluppo dell’evento.

Ha aggiunto: “Il successo di ICE si basa su un impegno costante a collaborare con i nostri stakeholder e non vediamo l’ora di interagire con i delegati dell’Expo Congresso.”

Clarion Gaming presenterà un video speciale su ICE Barcelona prima della tavola rotonda con i regolatori per condividere alcune delle iniziative in sviluppo per celebrare la storica prima edizione di ICE a Barcellona.

L’Expo Congresso sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00 di mercoledì 18 settembre e dalle 10:00 alle 17:00 di giovedì 19 settembre. È possibile registrarsi sul sito www.expojuegoandaluz.com.

