ICE Barcelona 2025: aperte le candidature per i Landmark Awards

Clarion Gaming, organizzatore della storica edizione di gennaio di Ice Barcelona ha emesso un invito all’industria globale a nominare organizzazioni e individui per l’inclusione nei Landmark Awards di ICE 2025.

Lanciati nell’edizione del 2019 di ICE, i Landmark Awards hanno riconosciuto risultati eccezionali o importanti e tra i destinatari si sono annoverati gli innovatori, i creatori di giochi, gli imprenditori, i pionieri e le personalità che rendono l’industria del gioco d’azzardo internazionale così unica.

Ampliando il concetto di ‘Landmark’ Stuart Hunter, Direttore Generale di Clarion Gaming ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto che ci fosse un posto per un programma di premi totalmente originale, accessibile a tutti nel settore e che rappresentasse una pietra miliare o un traguardo molto significativo. Sin dalla loro introduzione, i Landmark Awards sono stati assegnati in riconoscimento dei risultati ottenuti dalle organizzazioni di beneficenza del settore nella raccolta fondi, alle imprese per il loro impegno a favore della sostenibilità e ai privati e alle aziende per il loro servizio particolarmente lungo e a quelle organizzazioni che hanno alzato l’asticella in termini di promozione del gioco d’azzardo più sicuro e sostenibile.”

Ha aggiunto: “ICE Barcelona sarà il più grande raduno di professionisti del gioco di sempre e è del tutto appropriato che i risultati Landmark dell’industria siano riconosciuti in questo modo. Le candidature devono essere inviate a Stuart Hunter. I vincitori saranno informati in anticipo e i premi saranno assegnati in occasione di una presentazione informale presso l’area espositiva.”

ICE e iGB Affiliate accoglieranno all’incirca 55.000 professionisti del settore del gioco d’azzardo provenienti da tutto il mondo. Con 120.000 metri quadrati di spazio rispetto ai 100.000 mq a ICE 2024 Fira Gran Via Barcellona sarà sede della migliore line-up di sempre del settore che comprende i più grandi e rispettati brand innovatori da ogni settore del gioco di tutto il mondo. Le principali associazioni di categoria, gli organismi strategici, i regolatori, gli amministratori delegati degli operatori del livello 1 e i creatori dei giochi saranno tutti a Barcellona in numeri record che rimarcando la reputazione dell’evento come “Davos of Gambling”.

