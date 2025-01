ICE 2025. Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un’edizione straordinaria che ci dà slancio per continuare ad innovare”

ICE 2025, il più importante evento europeo dedicato al gaming, si è appena concluso, con NOVOMATIC Italia che ha saputo distinguersi lasciando il segno. Innovazione, strategia e leadership sono state il leitmotiv della nostra presenza, che ci ha visto presentare, insieme ad ADMIRAL Pay e HBG Online Gaming – Novomatic Italia, una visione a 360° sul futuro del settore.

Un’edizione straordinaria, che consolida il ruolo di NOVOMATIC come leader globale. Markus Buechele, Ceo Novomatic Italia traccia un primo bilancio dell’esperienza “made in Italy”.

“Siamo pronti trasformare le idee di oggi in soluzioni concrete per il domani. ICE 2025 ci ha dato ulteriore slancio per continuare ad innovare, offrendo prodotti e servizi che rendano il gaming italiano sempre più tecnologico, sicuro e coinvolgente”.

PressGiochi