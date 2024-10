IAGR 2024. Il direttore ADM Mario Lollobrigida incontra Andrew Rodhes, della UKGC

Oggi il Direttore Giochi, Mario Lollobrigida, ha dato il benvenuto ai partecipanti alla Conferenza Annuale dell’International Association of Gaming Regulators (IAGR), che quest’anno si tiene a Roma dal 21 al 24 ottobre, in collaborazione con l’International Masters of Gaming Law (IMGL).

Durante la giornata, il dott. Lollobrigida ha avuto il piacere di incontrare il suo omologo britannico, Andrew Rodhes, della UK Gambling Commission, con il quale ha avviato un confronto costruttivo sulla regolamentazione del settore dei giochi, nei rispettivi Paesi e, in particolare, sui temi delle nuove evoluzioni tecniche e normative, nonché sulla partecipazione ai tavoli internazionali.

A margine della conferenza, il Direttore Giochi ha inoltre avuto l’onore di ospitare presso la sede ADM di piazza Mastai una delegazione della Japan Casino Regulatory Commission (JCRC), per

condividere esperienze e approfondire alcuni aspetti che disciplinano il settore giochi in Italia.

Pressgiochi