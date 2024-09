IAAPA Europe Expo: cavalcare sulle onde dell’innovazione e della fantasia

Amsterdam – Quella che si è appena conclusa ad Amsterdam è stata la IAAPA Expo Europe più grande di sempre, con oltre 650 espositori da tutto il mondo distribuiti sui 18.500 m² di superficie espositiva del RAI Exhibition and Convention Centre.

La fiera si è aperta con un’emozionante cerimonia che ha celebrato la ricca cultura di Amsterdam: esibizioni di musica e danza tradizionale olandese, insieme a una vivace sequela di show, hanno posto le basi per un inizio spettacolare dell’evento.

Durante la cerimonia, è stata annunciata la nascita della IAAPA Expo Middle East, che debutterà nel 2026, per sostenere il mercato EMEA che è in rapida crescita.

Quest’anno sono state introdotte nuove opportunità di networking, come la Family Entertainment Center Reception e la Science Center and Museum Reception, progettate per favorire connessioni significative all’interno del settore. E’ stato inoltre predisposto il Padiglione del Regno Unito quale “fulcro dell’eccellenza britannica nel settore del tempo libero e delle attrazioni” con la presenza di una serie di aziende, tra cui Ucargo, Holovis, BatFast, Singa, Wild Republic, Sports Coach Simulator e Semantic.

L’esposizione è stata accompagna da una fitta agenda di sessioni educative sulla sostenibilità, sul miglioramento dell’esperienza degli ospiti e sulle ultime tendenze del settore. Sono stati inoltre programmati vari eventi di networking, per consentire ai professionisti del settore di entrare in contatto, condividere idee e stringere preziose collaborazioni. Di altrettanta rilevanza sono stati gli EdoTour per visitare alcuni luoghi notevoli dell’industria di settore.

Grandissimo l’impegno di IAAPA per ridurre al minimo l’impatto ambientale di questa e di tutte le sue Expo. Un percorso virtuoso che è entrato nei minimi dettagli: le merci sono state consolidate e trasportate in veicoli condivisi per ridurre il numero di viaggi, sono stati utilizzati carrelli elevatori a basso consumo di carburante; in loco, i materiali di imballaggio vuoti vengono immagazzinati per incoraggiare il riutilizzo e la forza lavoro locale viene data priorità. Per quanto riguarda l’allestimento degli stand, sono stati adottati materiali riutilizzabili come Aluvision, falegnameria certificata, e teli privi di PVC. Inoltre è stato fatto utilizzo di elettricità verde al 100% e di sensori per ridurre l’uso dell’acqua. Da rilevare altresì che l’organizzazione ha stretto partnership con diversi hotel eco-certificati situati nei pressi della fiera, offrendo sconti esclusivi ai partecipanti. Curioso anche notare l’introduzione del “Giovedì senza carne” nell’ultimo giorno dell’Expo, che ha fatto risparmiare circa 7,704 chilogrammi di emissioni di CO2, equivalenti a un’auto diesel che percorre 31.000 km. Tutti i pasti sono stati serviti in contenitori riutilizzabili o biodegradabili, con un’adeguata separazione dei rifiuti.

Infine, è doveroso dar risalto alla dedizione della IAAPA all’inclusività e allo sviluppo dei talenti. Lo Show Ambassador Program ha offerto agli studenti l’accesso gratuito all’Expo giovedì 26 settembre. Inoltre, sono stati raccolti dei fondi per la IAAPA Foundation per supportare promettenti talenti emergenti.

Ed ora, una carrellata sugli apparecchi, adatti a sale giochi e FEC, che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione.

SEGA AMUSEMENT ha fatto debuttare all’IAAPA Expo Europe Apex Rebels, emozionante esperienza di guida che, grazie al suo intelligente sistema di difficoltà adattivo, regala emozioni sia agli appassionati occasionali che a quelli più dedicati. Lo straordinario schermo da 65″ e l’impressionante testata LED creano uno spettacolo accattivante. Hyper Cross è invece una corsa in motoslitta unica nel suo genere, che vanta una base di movimento a 3 gradi di libertà regalando un gameplay molto coinvolgente. Dedicato ai bambini è il basket Double Dribble, di produzione ICE, che con il suo affascinante design “a misura”, lo stile giocoso, la musica vivace e il gameplay intuitivo, i palloni più piccoli, attira l’attenzione quanto il game play, che ha modalità di giocatore singolo, 2 giocatori e competitiva, ed ha alcune particolari features che accrescono il clima della sfida.

Il partner LAI ha presentato Smash!, entusiasmante guida fuoristrada con base in movimento che consente ai giocatori di viaggiare su terreni difficili, competere testa a testa e scatenare potenziamenti dinamici come attacchi shock concatenabili, potenziamenti di riempimento e missili a ricerca. Inoltre, abbiamo Asphalt 9 Legends Arcade VR , che immerge i giocatori alla guida delle migliori supercar del mondo, inclusi modelli di Porsche, Lamborghini e McLaren. Nel mondo dei giochi a premi debutta la gru High Five, dotato di un esclusivo meccanismo a cinque artigli grazie al quale i giocatori possono puntare a un massimo di cinque premi in una singola partita; con il suo cabinet trasparente senza cornice e la vivace illuminazione dei bordi, High Five ha un impatto scenico eccellente. Inoltre, da segnalare Capto Candy, l’ultimo successo in tema di gru pesca dolci, e Win Fall Revolution, con un ipnotizzante piedistallo rotante contenente i premi.

Nello stand Sega figurava anche 501 FUN, leader mondiale nella fornitura di sistemi di intrattenimento social coinvolgenti e innovativi, che ha esposto Social Replay Augmented Reality Darts, un pacchetto rivoluzionario per i sistemi di freccette che include una telecamera che registra e riproduce i momenti topici del gioco, attivati da determinate situazioni. Dopo la sessione, una Social Replay Story personalizzata viene inviata direttamente ai telefoni degli ospiti.

Nello stand BANDAI NAMCO è stato bello notare il simpaticissimo Tom & Jerry Kitchen Chaos Multi-Puck Air Hockey, gioco che non solo utilizza più dischi contemporaneamente, ma assegna ad ogni giocatore tre porte da difendere, qualcosa di un po’ insolito nel mondo dell’air hockey ma che ha rapidamente guadagnato popolarità dal suo recente lancio. Inoltre, la nuova gru Space Drop XL e Find a Key Deluxe, insieme ai debutti europei di Godzilla VR e T-Rex VR , che offrono ai visitatori esperienze immersive di realtà virtuale.

Dopo un’attesa di tre decenni, il basket americano fa il suo ritorno trionfale in sala giochi grazie al NBA Superstars di RAW THRILLS/PLAY MECHANIX (sempre nello stand Bandai) realizzato in collaborazione con la National Basketball Association e la National Basketball Players Association. E’ un blockbuster di basket tre contro tre ad alta quota che vede in campo le leggende LeBron James e Stephen Curry insieme ad altri 120 giocatori di tutte le 30 squadre NBA, tra cui franchise iconici come i Los Angeles Lakers, i New York Knicks e i Chicago Bulls. In NBA Superstars, gli utenti scendono in campo con la loro squadra preferita e la loro Superstar per dominare l’avversario attraverso una combinazione di schiacciate strabilianti, elettrizzanti triple e una difesa sbalorditiva. Il gameplay dà anche la possibilità di creare un account online per tenere traccia dei risultati e delle statistiche di gioco. Un tabellone segnapunti da stadio a LED completamente animato incorona l’epico cabinet di NBA Superstars, che abbaglia con uno schermo da 75 pollici, luci di segnalazione che simulano il flash della fotocamera, LED RGB coordinati con i colori della squadra e quattro posizioni dei giocatori.

Raw Thrills e Play Mechanix hanno dato alla luce un’altra sicura hit dei prossimi mesi Angry Birds Boom!, che ha fatto il suo debutto internazionale proprio ad Amsterdam. Come si ricorderà, non è la prima volta che Angry Birds approda nelle sale giochi. Play Mechanix realizzò per la prima volta una ticket redemption con questa licenza nel 2015, e LAI Games rilasciò nel 2021 un pusher di monete AB basato su Sky Tower (Playmore). Dal punto di vista hardware, l’apparecchio, vivacemente colorato, è dotato di uno schermo 4K da 65″, di due posti con audio surround, di pistole montate simili a quelle che Raw Thrills, di nuovi cockpit caratterizzati dagli uccelli Red e Chuck, che sono i protagonisti del gioco. L’azione a tutto fuoco si concentra sulle strutture a blocchi per abbattere i maiali e farli cadere, o per sparare direttamente ai maiali verdi, in un divertentissimo contesto fumettistico. Inizialmente, il gioco seleziona un set di tre scene più un boss; successivamente, sceglierà un set diverso di tre, sicchè i giocatori vivranno una scena del tutto diversa. Sebbene sia stato progettato principalmente come ticket/redemption, Angry Birds Boom! è disponibile una modalità videogioco.

Altra sorpresa di Raw Thrills è stata la prima mondiale di Godzilla Kaiju Wars VR. Questa attrazione VR senza sorveglianza presenta cinque livelli pieni di azione cinematografica a un livello di intensità e realismo mai visti prima. Il gioco, altamente interattivo, è provvisto di piattaforma di movimento Thrill-D NXT ™, blaster force-feedback brevettati, effetti di vento e vibrazione, audio Earthshaker a 6 canali e dispone di enormi display video GigaScreen da 2X65″,

Sempre nello stand Bandai Namco ha fatto bella mostra di sé Mega Shot di JET GAMES, in cui due giocatori sparano ai bersagli usando fucili automatici su uno schermo da 85″. I giocatori non devono solo essere rapidi, ma devono anche essere precisi usando una funzione “zoom” integrata, attraverso il mirino, per focalizzare i bersagli più difficili da vedere. Il gioco presenta diversi scenari e garantisce adrenalina pura!

Vola a bordo di un drago gigantesco, spara ai nemici e conquista nuovi regni in questa emozionante avventura ad alta quota. Questo lo slogan che accompagna Drakons Realm Keepers (ADRENALINE – Bandai Namco), apparecchio a due giocatori dotato di un sistema di movimento brevettato all’avanguardia che sviluppa fino a 16 gradi di movimento per un movimento veloce e realistico. Ci sono nove livelli in tre ambienti sorprendenti, orde di nemici e boss epici, con audio 7.1 immersivo, vibrazione interattiva dei sedili e un enorme pannello LED ultra-luminoso da 106″.

Nel grande bazaar di Bandai Namco hanno trovato posto anche i prodotti dello specialista canadese di attrazioni interattive e dark ride TRIOTECH, come il nuovo simulatore a gettoni SuperBlaster. Di recente, Triotech ha annunciato di aver raggiunto le 3000 installazioni per il suo simulatore coin-op Typhoon, in coincidenza col 15° anniversario del debutto della popolare attrazione: un record che meritava di essere menzionato!

Molto originale l’idea della BAYTEK di creare un gioco, denominato Goatz-N-Ropes, nel quale i giocatori devono manovrare delle funi. Su due schermi sovrapposti in verticale (il mobile raggiunge l’altezza di circa 3,6 metri) si evolve la scena di due capre che devono scalare la montagna, evitando le rocce più impervie. Il player, dunque, non solo deve tirare la corda ma anche azionare i due grandi pulsanti dx/sx che spiccano nella sua postazione. I giocatori vengono ricompensati con dei biglietti raccogliendoli lungo il percorso e raggiungendo la vetta.

Nello spazio JNC SALES ha brillato Kahoats, ticket redemption che unisce azione frenetica, precisione ed eccitazione da cacciatore di mostri! Kahoats combina il gameplay fisico con straordinarie animazioni digitali, il tutto su un enorme schermo LCD da 100 pollici. I giocatori mirano e lanciano le palline verso 16 buchi quadrati illuminati, ognuno corrispondente a diversi mostri visualizzati sullo schermo. Ogni volta che un giocatore colpisce con successo un mostro, il suo valore in punti cambia, rendendo la strategia e il tempismo fondamentali per accumulare il punteggio più alto.

La UNIS ha sfoderato un colpo ad effetto con The Addams Family, riprogettazione del famoso Space Raider, in cui le monete vengono caricate automaticamente nel cannone di metallo in movimento, e i giocatori le sparano sul campo di gioco del nastro trasportatore premendo il pulsante. All’estremità opposta del campo di gioco ci sono nove slot bersaglio. Componendo le parole, i giocatori scalano i livelli di sfida, raggiungendo infine la ruota che gira per ottenere vincite bonus. L’apparecchio ha un design inconfondibile, molto sinuoso e avvolgente, caratterizzato dall’illuminazione a led sui bordi e dai tre monitor circolari che sovrastano le rispettive postazioni di gioco.

Dal catalogo UDC estraiamo Rush and Catch, un gioco di corse di animali vibrante e dinamico che promette emozioni infinite per giocatori di tutte le età. Dalle zebre alle tigri, i giocatori possono scegliere tra una varietà di animali da corsa animati, ognuno con abilità e stili unici. L’emozione della gara viene vissuta grazie alla doppia struttura oscillante che consente movimenti realistici, imitando il dondolio e il salto. Con la semplice pressione di un pulsante, i players possono saltare da un animale all’altro sulla pista, scegliendo il migliore per ogni scenario. Su uno schermo HD da 43″, Rush and Catch presenta tre ambientazioni di gara immersive, ciascuna ricca di paesaggi colorati e ostacoli impegnativi che mettono alla prova le abilità dei giocatori.

Dalla BENCHMARK arriva Popeye Dizzy Divers, dove Braccio di Ferro e i suoi compagni di avventura appaiono tutti insieme per la prima volta in una coin pusher. In un contesto perfettamente tematizzato in ogni dettaglio, l’effetto scenico che spicca maggiormente è la grande borsa a rete da pesca che si trova al centro del mobile e si riempie man mano che si gioca. Gli utenti premono il proprio pulsante per rilasciare una per colpire i bersagli e riempire il letto mobile come si fa usualmente in questa tipologia di giochi, ma innescare il rilascio del sacchetto è il vero obiettivo, poiché può scaricare un’enorme quantità di monete su entrambi i campi di gioco. Questa accattivante funzionalità crea esperienze di gioco emozionanti e memorabili che sono perfette per la condivisione sui social media.

Mai si era visto prima d’ora un tiro basket con monitor da 65 pollici! Ci ha pensato EPARK ELECTRONICS di Guangzhou a sfornarlo ed il risultato è strabiliante: Basketball Superstar, grazie alle animazioni retrostanti, è un gioco di altissimo richiamo. In più, la possibilità di ingaggiare sfide multiplayers (l’apparecchio di base è a doppia postazione linkabile) e la presenza di 6 modalità di gioco differenti, non mancherà di stuzzicare anche i palati fini del basket! Sempre di Epark un attraente air hockey a forma quadrata che accoglie un giocatore per ogni lato, proponendo sfide altamente adrenaliniche.

STERN PINBALL ha esposto, tra i tanti modelli sfornati negli ultimi anni, The Uncanny X-Men, che include personaggi iconici come Wolverine, Professor X, Cyclops, Storm, Colossus, Beast, Rogue, Gambit, Nightcrawler, Jean Grey, Bishop, Kitty Pryde e Magneto, insieme a un cast di supporto di alleati e nemici. L’avventura porta i giocatori in luoghi familiari degli X-Men, tra cui la Danger Room, il Beast’s Lab, la X-Mansion e Genosha. Lungo il percorso interagiranno con i leggendari dispositivi degli X-Men come Cerebro e l’X-Jet. Il campo di gioco Uncanny X-Men presenta una serie di nuovi tiri incrociati e rampe con sorprendenti traiettorie di pallina per. La Danger Room, situata a sinistra dei respingenti principali, regala un’esperienza ad alto rischio e ad alta ricompensa, includendo un mini-flipper e un nuovo spinner outlane. Nell’apparecchio campeggia anche una Sentinella articolata meccanicamente, la cui grande testa robotica cambia stato in base alle azioni del giocatore. Nei modelli Premium e Limited Edition, la Sentinella esce da sotto il campo di gioco e combatte distruggendo le rampe del giocatore o attaccando la palla con le sue mani estese.

ALTERFACE ha svelato la sua nuova dark ride interattiva, sviluppata in collaborazione con Jora Vision ed ETF Ride Systems, chiamata The Enchanted Greenhouse, che debutterà nel resort Six Flags Qiddiyah City in Arabia Saudita. L’attrazione trasporterà gli ospiti in una serra abbandonata da tempo, dove incontreranno l’inafferrabile “Farasha”, scopriranno i misteri della serra e interagiranno con i suoi abitanti nascosti, mentre viaggiano attraverso l’ambiente riccamente tematizzato. Questa esperienza va oltre il gameplay tradizionale, offrendo un’avventura cooperativa unica che immerge gli ospiti in un mondo davvero magico

VALO MOTION, pioniere nell’unione di tecnologia interattiva e attività fisiche ha messo in vetrina gli aggiornamenti per le attrazioni di realtà mista ValoArena, ValoClimb e ValoJump. Photobomb è un divertente gioco di sfide fotografiche per ValoArena, dove i giocatori assumono le pose più stravaganti puntando a ottenere il punteggio massimo, per diventare la “stella” più visibile in ogni istantanea. Un altro nuovo titolo è Climball Legends, un gioco di arrampicata migliorato per ValoClimb, sequel del fenomeno virale Climball, che ha ricevuto oltre 250 milioni di visualizzazioni sui social media in tutto il mondo dal suo lancio nel 2016. Climball Legends è una sorta di abbinamento di flipper-air-hockey-arrampicata, con meccaniche di battuta libere, dove gli scalatori devono superare in astuzia i loro avversari e segnare gol. Il mese scorso, Valo Motion ha introdotto un nuovo gioco di realtà mista per l’attrazione ValoJump: Dunk It!, gioco a tema basket che offre un’esperienza immersiva sia ai bambini piccoli che ai giovani adulti e trasforma i giocatori in superstar dello slam-dunk. Valo Motion ha anche diffuso i dettagli della sua soluzione di retrofitting, permettendo ai parchi con trampolini e alle aree di gioco indoor di aggiornare la propria offerta con la piattaforma di gioco interattiva con trampolino ValoJump Air.

L’azienda di design e tecnologia esperienziale HOLOVIS si sta preparando a lanciare due dei suoi più grandi campi 360Golf prima della fine dell’anno, come parte di un progetto che vedrà l’installazione di 11 campi in varie parti del mondo. Presentato come una “reinvenzione del minigolf”, 360Golf offre una tecnologia di tracciamento senza interruzioni e conteggio automatico dei colpi all’interno delle palline da golf stesse, con la tecnologia gamificata per offrire un’esperienza divertente mentre il giocatore avanza lungo il percorso. Sviluppato in collaborazione con Adventure Golf & Sports (AGS), il gioco combina le capacità high-tech di Holovis con gli oltre 30 anni di esperienza nella progettazione di minigolf di AGS ed è stato ben accolto sia dal pubblico che dagli operatori delle attrazioni sin dal suo lancio nel 2021.

Sempre in tema di golf, GREENSPAN ha progettato, costruito e installato l’attrazione da 27 buche, composta da tre campi da 9 buche denominati Ace, Birdy ed Eagle. Ogni buca è stata creata per essere sia divertente che impegnativa, proponendosi come attrazione ideale per giocatori di tutti i livelli di abilità. I ​​campi includono caratteristiche come buche di sabotaggio, oggetti di scena fatti a mano e gameplay interattivo. Il punteggio digitale consente ai giocatori di tenere traccia della propria partita con facilità, grazie a un tablet da 22 pollici posizionato a ogni buca che visualizza i punteggi e offre suggerimenti e trucchi per la buca da affrontare.

BattleKart, prodotto dalla omonima ditta belga, è la combinazione perfetta di kart elettrico, videogiochi e realtà aumentata, senza utilizzo di occhiali VR. Un cocktail unico per emozionare gli utenti dai 10 anni in su. Diversi circuiti, ben 6 modalità di gioco (BattleRace, BattleSnake, BattleColor, BattleFoot, BattleVirus e BattlePool) e bonus vengono proiettati direttamente sul pavimento, in una sala immersa nella semi-oscurità, favorendo l’interazione con lo scenario e gli altri giocatori.

THE PARK PLAYGROUND, franchising belga unico nel suo genere, ha messo in mostra Carnival Showdown, una nuovissima esperienza VR multigiocatore che riassume tutto il divertimento e la familiarità dei giochi dei parchi di divertimento in una serie di minigiochi immersivi. Progettati per famiglie e pubblico di tutte le età, i giochi metteranno alla prova la mira dei giocatori, la velocità di reazione e altro ancora. Grazie al sistema The Park VR System, qualsiasi luogo di svago può integrare rapidamente e facilmente le esperienze VR mobili e free-roam di TPP nel proprio portafoglio di intrattenimento. Ancora, va ricordato che all’inizio di quest’anno The Park Playground ha lanciato ‘ The Park VR Tournament ‘, un’esperienza personalizzabile per eventi di team building e visite di gruppo.

ZERO LATENCY, leader mondiale nell’intrattenimento VR, ha colto l’occasione per promuovere l’ultimo nato, Space Marine VR: Defenders of Avarax. Ambientato nell’universo di Warhammer 40.000: Space Marine, utilizza una tecnologia immersiva in modo che i giocatori incarnino uno Space Marine, un super soldato spietato e incredibilmente potente e dettagliato come mai si è visto fino ad ora. Sarà giocabile anche sulla rete dalle 100 sedi di Zero Latency nel mondo.

