Gravina (Figc): “Aprire agli sponsor del betting per sviluppare i vivai e modernizzare gli stadi”

Gabriele Gravina, annunciando la sua ricandidatura alla presidenza della FIGC, ha toccato diversi temi, tra cui quello del betting. In particolare, ha sottolineato in una intervista a Il Corriere della Sera come il calcio italiano attenda da sei anni una quota dell’1% sulle scommesse, risorse che potrebbero essere destinate allo sviluppo dei vivai e alla modernizzazione degli stadi. Gravina ha inoltre menzionato la necessità di una normativa più favorevole per le sponsorizzazioni da parte delle aziende di betting, accompagnata da misure come il tax credit, l’adeguamento sulla disciplina dell’apprendistato e regole più chiare per la tutela dei settori giovanili. Questi punti fanno parte di un quadro più ampio in cui il calcio rivendica un maggiore supporto dalle istituzioni, evidenziando il suo ruolo di motore economico e sociale per lo sport in Italia.

PressGiochi