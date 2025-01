Giochi online: ADM comunica i 10 operatori che non hanno aderito alla proroga di concessione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Determinazione Direttoriale prot. n. 790999/R.U. del 20 dicembre 2024 ha diramato disposizioni inerenti la PROROGA TECNICA concessa per la prosecuzione della raccolta dei

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Determinazione Direttoriale prot. n. 790999/R.U. del 20 dicembre 2024 ha diramato disposizioni inerenti la PROROGA TECNICA concessa per la prosecuzione della raccolta dei giochi pubblici a distanza, in scadenza alla data odierna, chiedendo ai concessionari interessati di voler comunicare la propria adesione entro la data del 27 dicembre 2024.

Si comunica che non hanno aderito alla predetta proroga i seguenti Concessionari per i quali, pertanto, si procederà alla interruzione della raccolta del gioco a far data dal 1° gennaio 2025:

Concessione 15227 GILUPI s.r.l.;

Concessione 15239 FOURSEVEN PLAY Limited;

Concessione 15427 VIDEOSLOTS LTD;

Concessione 15431 SCOMMETTENDO s.r.l.;

Concessione 15433 OLYBET ITALIA s.r.l.;

Concessione 15443 TOTAL GAMING SOLUTIONS Limited;

Concessione 15456 WINGAMES s.r.l.;

Concessione 15464 IFLEX Limited;

Concessione 15467 TULOTERO ITALIA s.r.l.;

Concessione 15472 PINBET ITALIA Limited.

Si precisa che i concessionari che non hanno aderito alla Proroga Tecnica devono procedere alla dismissione dell’attività concessoria nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 della Determinazione Direttoriale prot. n. 790999/R.U. del 20 dicembre 2024 e dalla convenzione di concessione.

