Germania, l’Autorita per il gioco (GGL) promette un’azione più dura contro gli streamer

Il Tribunale Amministrativo Superiore della Sassonia-Anhalt ha appoggiato la richiesta dell’Ente regolatore tedesco del gioco d’azzardo GGL di avere poteri per agire contro gli streamer con sede all’estero. L’autorità di regolamentazione ha presentato un ricorso legale relativo a uno streamer tedesco che promuoveva giochi di slot online senza licenza dall’estero.

La Corte ha ritenuto che la GGL avesse ragione a intervenire in base al principio di territorialità nel diritto internazionale perché “i contenuti creati in tedesco sono destinati a un’area di lingua tedesca. Si rivolge quindi principalmente agli spettatori che accedono ai contenuti in streaming dalla Germania.”

La GGL aveva espresso preoccupazione per il rischio per i minori e per la tutela dei giocatori poiché lo streaming è spesso visto da un pubblico più giovane. Il membro del consiglio Ronald Benter ha dichiarato: “Questa decisione ha un effetto segnaletico. In futuro, la GGL intraprenderà azioni ancora più severe contro gli streamer con sede all’estero”.

All’inizio di questa settimana, l’associazione tedesca dei casinò online Deutscher Online Casinoverband (DOCV) ha richiesto una revisione urgente della regolamentazione del gioco d’azzardo per contrastare il mercato nero, sostenendo che il gioco d’azzardo non regolamentato è più esteso di quanto indicato dal regolatore federale GGL. Il rapporto del GGL di giugno stimava il valore del mercato illegale a 600 milioni di euro, pari al 4% del gioco d’azzardo tedesco. Tuttavia, il DOCV contesta questi dati, citando uno studio dell’Università di Lipsia che mostra che il 49,3% dei giocatori utilizza fornitori UE senza licenza o siti offshore. Il DOCV prevede di pubblicare ulteriori dati sui tassi di canalizzazione il prossimo mese, basati sulle informazioni di Entain e Nielsen. La GGL ha annunciato una valutazione completa del mercato, prevista per il 2026, con un focus sull’impatto della pubblicità e il ruolo del mercato regolamentato nella società.

