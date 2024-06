Germania: entro il 2026 le slot illegali supereranno quelle legali

La popolarità delle macchine da gioco illegali nel mercato tedesco sta crescendo così rapidamente che uno studio prevede che, se non verranno prese misure adeguate, entro il 2026 il numero di macchine illegali supererà quello delle macchine legali.

Secondo un rapporto di DICE Consult commissionato dal gruppo commerciale VDAI sulle dinamiche del mercato dei giochi d’azzardo a partire dall’entrata in vigore dei trattati interstatali sul gioco nel 2012, in Germania nel 2022 c’erano 137.383 macchine da gioco legali, rispetto alle 211.887 del 2016.

Il rapporto di DICE afferma che la maggior parte delle 137.383 macchine legali si trovavano nelle “coffee shop” delle grandi città. Secondo il rapporto, tra il 45 e il 62 percento di una base stabilita di circa 250.000 macchine sarà illegale entro il 2026 se il mercato continuerà a crescere al tasso attuale. Si prevede che entro il prossimo anno il mercato illegale supererà quello legale.

Attraverso un accordo interstatale, dal 2012 i 16 stati federali tedeschi hanno in gran parte assunto la responsabilità del funzionamento delle macchine da gioco nei locali e nei pub. Questo, insieme a numerose modifiche regolamentari a livello federale, ha drasticamente ridotto l’attrattiva del settore legale. Lo studio sostiene che a causa delle restrizioni continue del settore derivanti dalle preoccupazioni per la sicurezza dei giocatori, il mercato illegale è cresciuto notevolmente.

Georg Stecker, CEO di DAW, l’organizzazione ombrello dell’industria delle macchine da gioco tedesca, ha dichiarato: “Le dimensioni del mercato illegale sono ora spaventose; tutti sappiamo che qui non c’è protezione per i giocatori o per i giovani. Per combattere efficacemente il mercato nero, sono necessarie due cose: un’applicazione rafforzata e un’offerta legale sufficiente e attraente.”

PressGiochi