Georgia: avviata revisione fiscale nel settore del gioco online per attrarre investimenti esteri

Il Parlamento della Georgia ha approvato una serie di emendamenti fiscali volti a introdurre un regime favorevole per gli operatori di gioco d’azzardo online che si rivolgono a players internazionali. A partire dal 1° dicembre, questa misura mira ad attrarre investimenti esteri nel settore del gioco d’azzardo, posizionando la Georgia come un centro competitivo per il gioco online, in concorrenza con paesi come Malta e Curaçao.

Nuove aliquote fiscali

Sale slot fisiche : l’aliquota fiscale sul GGR (Gross Gaming Revenue, o ricavi lordi di gioco) passerà dal 15% al 5% per i ricavi provenienti da giocatori esteri. Rimarrà al 15% per i ricavi derivanti da giocatori locali.

: l’aliquota fiscale sul GGR (Gross Gaming Revenue, o ricavi lordi di gioco) passerà dal 15% al 5% per i ricavi provenienti da giocatori esteri. Rimarrà al 15% per i ricavi derivanti da giocatori locali. Siti di slot online : gli operatori dovranno trattenere il 5% sui prelievi effettuati dai giocatori domestici, mentre i giocatori esteri saranno esenti da questa tassa.

: gli operatori dovranno trattenere il 5% sui prelievi effettuati dai giocatori domestici, mentre i giocatori esteri saranno esenti da questa tassa. Siti di casinò online : le stesse misure si applicano ai casinò online che si rivolgono a giocatori internazionali.

: le stesse misure si applicano ai casinò online che si rivolgono a giocatori internazionali. Scommesse sportive online: la tassa rimarrà al 7% per le scommesse fatte da clienti locali, ma per i giocatori esteri l’aliquota sul GGR sarà del 5%.

Gli operatori saranno comunque tenuti a ottenere un permesso dall’agenzia nazionale delle entrate, in base alla legge che regola le lotterie, i giochi di azzardo e altri giochi a premi. Un certificato di autorizzazione dovrà essere ottenuto dalla Random Systems Georgia, incaricata dal servizio delle entrate di monitorare i prodotti e i servizi di gioco.

Licenze e costi

Gli operatori di gioco d’azzardo online potranno registrare fino a due domini, uno destinato al mercato domestico e uno a quello internazionale.

Il costo annuale per un sito di slot online sarà di 1 milione di GEL (circa 328.000 €), mentre per i casinò online sarà di 5 milioni di GEL .

(circa 328.000 €), mentre per i casinò online sarà di . Gli operatori di scommesse sportive online dovranno avere almeno un punto vendita fisico, con un costo annuale che varia da 30.000 GEL a 300.000 GEL, oltre a una tassa di 100.000 GEL per l’operazione online.

La Georgia sta contemporaneamente inasprendo le normative per il mercato domestico. Dal 1° luglio, il nuovo Codice delle Offese Amministrative ha introdotto un divieto per i dipendenti pubblici e per tutti gli under 25 di partecipare al gioco d’azzardo, sia nei locali fisici che online. Inoltre, le persone con precedenti penali locali non possono più accedere al gioco d’azzardo.

Il Ministero delle Finanze ha aggiornato il registro elettronico dei cittadini che non possono giocare, includendo 1.503.989 persone, tra cui tutti gli under 25, i dipendenti statali e coloro con precedenti penali. Gli operatori di gioco sono tenuti a verificare i loro database di clienti per garantire che nessuno di questi soggetti possa partecipare. Le violazioni possono comportare multe fino a 30.000 GEL (circa 10.000 €).

Queste nuove misure riflettono un approccio bilanciato della Georgia, che da un lato cerca di attrarre investimenti internazionali nel settore del gioco d’azzardo e dall’altro tutela i propri cittadini con normative più restrittive.

