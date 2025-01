Gavin Isaacs (Entain) all’ICE di Barcellona: “Innovare, mettendo il giocatore al centro delle strategie aziendali” – Video

Gavin Isaacs, CEO di Entain, ha tenuto un intervento durante il keynote all’ICE di Barcellona, offrendo una panoramica sulle lezioni apprese durante la sua carriera e delineando i suoi 10 principi guida per il successo. Con uno stile diretto e coinvolgente, Isaacs ha condiviso esperienze personali e professionali che hanno segnato il suo percorso nel settore del gaming, da Aristocrat a Bally Technologies, fino a Shuffle Master e Scientific Games, prima di approdare a Entain.

Isaacs ha sottolineato che la pianificazione e l’innovazione sono fondamentali per il successo aziendale. “Innovare non significa necessariamente inventare cose nuove, ma trovare modi migliori per fare le stesse cose,” ha dichiarato.

L’importanza di obiettivi chiari è un altro tema centrale del discorso: “Devi far capire a chi lavora per te cosa deve fare. Obiettivi chiari, strategie solide e incoraggiamento costante permettono di affrontare gradini difficili e diventare davvero a capo delle operazioni, senza esserne controllati.”

Isaacs ha anche evidenziato l’utilizzo dei dati come strumento imprescindibile, sebbene riconosca che le aziende online abbiano un vantaggio competitivo in questo ambito. “È difficile, ma dobbiamo imparare a trovarli e usarli per migliorare.”

Parlando di innovazione, Isaacs ha discusso il ruolo dell’intelligenza artificiale nel suo lavoro: “L’IA influenza il mio lavoro, ma lo migliora. Può essere utilizzata a moltissimi livelli. Personalmente, al mio livello, utilizzo strumenti come Copilot, ed è meraviglioso. È un elemento chiave per evolversi.”

Nel corso del discorso, Isaacs ha condiviso una lezione appresa durante un incontro con il team esecutivo di una precedente azienda. Nonostante un iniziale scetticismo sul progetto che stava proponendo, il CEO ha raccontato come il rispetto reciproco e la capacità di confrontarsi abbiano portato a sviluppare con successo lo strumento proposto. “Questa esperienza mi ha insegnato l’importanza del confronto costruttivo, un principio che ho portato con me anche in Shuffle.”

Isaacs ha anche ricordato come il cambiamento degli obiettivi aziendali in Shuffle Master abbia rappresentato una svolta fondamentale. “Abbiamo deciso di cambiare il focus, reimpostando anzitutto gli obiettivi. È una delle lezioni più importanti che ho imparato.”

Il discorso si è concluso con i 10 principi guida che Isaacs ha sviluppato come dirigente. Questi principi vanno dal mettere il cliente al centro delle strategie aziendali, all’importanza di mantenere un senso di urgenza, fino a ricordare di divertirsi nel lavoro. “Se non ti concentri sul tuo cliente, qualcun altro lo farà,” ha avvertito il CEO.

Concludendo il suo intervento, Isaacs ha dichiarato: “La mia missione è trasformare Entain da un’ottima azienda a una straordinaria, accelerando questa evoluzione.”

PressGiochi