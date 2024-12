Gaming, normative e innovazione: la 37a Enada Primavera prende forma

Sta prendendo forma la 37esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da Sapar (Associazione nazionale gestori gioco di Stato).

Il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni del quartiere fieristico di Rimini da lunedì 17 a mercoledì 19 febbraio 2025: in contemporanea, si svolgerà come di consueto RAS – Rimini Amusement Show, sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro, giunta alla sua VII edizione, componendo così all’interno del quartiere fieristico di IEG un marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intero settore.

La 37a Enada Primavera sarà nuovamente un appuntamento unico di settore nel panorama fieristico per sviluppare networking con contatti internazionali profilati e occasioni di business tra operatori professionali e aziende, italiane ed estere, leader nella produzione di supporti fisici, tecnologie, ricambi e servizi per il gioco land-based, sistemi di pagamento e di sicurezza e software per l’online gaming.

Un’agenda di tre giorni, nuove opportunità e l’Innovation District

Con un programma su tre giornate, Enada Primavera conferma la propria capacità di anticipare e promuovere le novità di un’industry in evoluzione e votata costantemente all’innovazione tecnologica e digitale in funzione dell’esperienza dell’utente.

Al pubblico di addetti ai lavori sarà proposta infatti un’agenda di appuntamenti, workshop, talk e approfondimenti sullo stato dell’arte del settore: dalle normative più recenti alle nuove frontiere digitali, dai ruoli del gaming nelle economie d’impresa alle evoluzioni del mercato, con il contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni correlate al settore. Ma anche puro intrattenimento grazie al IV JJP Pinball Fest , torneo di flipper sportivo valido per il ranking mondiale del WPPR (World pinball player rankings), disputato sui flipper di Jersey Jack Pinball.

Spicca in calendario la parziale contemporaneità nel corso delle prime due giornate con la 10a edizione di Beer&Food Attraction, The Eating Out Experience Show firmato IEG dedicato al mondo del fuoricasa e in programma alla Fiera di Rimini dal 16 al 18 febbraio 2025 , che ospiterà gli operatori del settore horeca, produttori, distributori, top buyer delle catene di ristorazione e i titolari di pubblici esercizi. La compresenza delle due manifestazioni potrà consentire agli operatori in visita nuove opportunità e interscambi di business.

Enada Primavera porrà inoltre nuovamente l’accento sulle nuove frontiere del settore anche grazie all’Innovation District, il progetto organizzato con la main partnership di ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e giunto alla seconda edizione. Il distretto dedicato all’innovazione accoglierà startup e giovani realtà imprenditoriali e premierà le novità presentate dalle aziende espositrici, valorizzando tecnologie, servizi e soluzioni ad alto tasso di innovazione, indispensabili per plasmare il futuro di questa industry.

PressGiochi