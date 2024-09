Freni (MEF): “Nei primi 7 mesi dell’anno gli italiani hanno speso in giochi 12 mld di euro”

“Ricordo che il settore dei giochi pubblici è regolato da un monopolio statale gestito tramite concessione.

I dati che fornirò sono aggiornati al 31 luglio 2024 e contano 90 miliardi di raccolta complessiva di cui 78 miliardi sono tornati ai giocatori sotto forma di vincita, 7 miliardi all’erario e sono 12 miliardi di spesa/perdita dei giocatori. Ricordo il dato di 7 miliardi per l’Erario. Il numero dei giocatori stimato dall’unico rapporto effettuato dall’Istituto superiore di Sanità del 2018 conta 18 milioni di utenti, un numero da considerarsi incrementato anche dal fatto che quando fu fatto quel rapporto il gioco online era meno diffuso. La spesa media giornaliera è stimata in 3 euro per giocatore.

Nel periodo 2004-2024 il valore della raccolta è 1.617 mld di euro con una ascesa del fenomeno gioco da attribuire a fattori tra cui la cospicua emersione dal gioco illegale a quello lecito.

Sul numero di tagliandi Gratta e vinci al 2023 sono stati distribuiti 2.140.405.204 biglietti per 9 miliardi di vincita con payout al 73%. Per il periodo gennaio luglio 2024 con payout al 73,2% si calcola un incasso di 1.256 mln.

E’ presumibile che se il trend rimane uguale il dato sarà analogo all’anno 2023”.

Così il sottosegretario all’Economia Federico Freni in Commissione finanze della Camera rispondendo all’interrogazione presentata in questi giorni dal PD.

PressGiochi