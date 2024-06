Fredrik Lindberg (ELK Studios): “Con Pirots 3 continua la magia di creare giochi indimenticabili”

Sarà live dal prossimo 25 giugno Pirots 3, il nuovo titolo realizzato da ELK Studios che già si annuncia come un successo. Ce lo presenta in anteprima per PressGiochi, il

Sarà live dal prossimo 25 giugno Pirots 3, il nuovo titolo realizzato da ELK Studios che già si annuncia come un successo. Ce lo presenta in anteprima per PressGiochi, il Product Owner Fredrik Lindberg che ci racconta il suo ruolo in ELK Studios e le sfide dietro la creazione del tanto atteso Pirots 3, il prossimo capitolo della fortunata serie.

Ciao Fredrik! Grazie per aver dedicato del tempo a parlare con noi oggi. Puoi darci una breve presentazione di te e del tuo ruolo in ELK Studios?

“Ho un background che spazia sia dal lato del provider che da quello dell’operatore nell’industria e ora faccio parte del Product Team di ELK Studios. Durante i miei quasi 3 anni in ELK, ho avuto l’opportunità di lavorare su molti grandi giochi come Pirots 1-3, Cygnus 4, Katmandu X, Dirty Dawgs, Gladiatoro e alcuni dei giochi della serie Gold”.

Come Product Owner in ELK, di cosa ti occupi?

“Nel mio ruolo di Product Owner sono responsabile dell’ideazione e della realizzazione dei concetti di gioco. Lavoro a stretto contatto con i nostri Game Studios durante il processo di sviluppo e mi occupo anche della parte di bilanciamento dei progetti di gioco a cui partecipo”.

Pirots 3, uno dei giochi più attesi, verrà rilasciato il 25 giugno. Come affronti la creazione di un terzo gioco, dato il successo di Pirots 1 e 2? Quali sono state le sfide più grandi in questo progetto?

“Già il giorno stesso in cui abbiamo rilasciato Pirots 2 abbiamo iniziato a progettare il seguito. Sapevamo di voler mantenere gli elementi fondamentali dei primi due giochi e di volerli mescolare con alcune nuove ed entusiasmanti funzionalità. La sfida più grande è stata proprio questa: creare qualcosa di nuovo, ma che mantenesse il feeling di Pirots a cui i giocatori sono abituati e che si aspettano”.

In Pirots 1 i quattro pappagalli si sono trasformati in pirati solcando i mari, in Pirots 2 hanno combattuto i dinosauri. Dove ci porteranno in Pirots 3?

“Nel terzo gioco, i Pirots continuano a conquistare il parco divertimenti in cui vivono. Questa volta ci spostiamo nel mondo del selvaggio West per saccheggiare la cittadina e il treno di tutti i loro beni preziosi, cercando di evitare di essere punti dagli scorpioni o di essere colpiti dal Bandito o dagli altri Pirots durante i duelli”.

Perché pensi che la meccanica CollectR™, presente in tutti i giochi di Pirots, sia stata così di successo?

“La meccanica CollectR ha portato qualcosa di completamente nuovo sul mercato. Permette round di gioco più lunghi in cui si ha la sensazione che “tutto può succedere in qualsiasi momento”. Poiché i giochi CollectR sono così ricchi di funzionalità, pensiamo che creino molto divertimento e a volte un’inaspettata eccitazione, anche nei giri in cui inizialmente si pensava che non sarebbe successo nulla di nuovo”.

Cosa ci aspetta per il resto del 2024? Vedremo un Pirots 4 prima della fine dell’anno?

“Continueremo a offrire una combinazione di giochi dei nostri brand più famosi insieme a meccaniche completamente nuove e innovative. Se i nostri Pirots riusciranno a sopravvivere a tutti i duelli nel selvaggio West, c’è una buona probabilità che presto li vedremo viaggiare verso una nuova location del parco…”.

