Francia. Il governo incontra gli stakeholder del settore dei giochi per discutere dei casinò online

Il governo francese inizierà le riunioni con i principali stakeholder del settore dei giochi oggi dopo due settimane di drammaticità relative all’emendamento sulla regolamentazione dei casinò online. Gli stakeholder del gioco d’azzardo francese si incontrano oggi con i rappresentanti del governo per discutere di come possono andare avanti sulla questione altamente delicata della regolamentazione dei casinò online.

L’incontro segue due settimane fatte colpi di scena in quanto il governo francese è passato dall’introdurre un emendamento che regolerebbe i casinò online in un contesto aperto (competitivo), al ritirare la proposta a seguito della pressione esercitata dai casinò terrestri del paese e da più di 100 sindaci, che hanno espresso la loro disapprovazione della misura.

L’argomento desta particolare preoccupazione ai casinò terrestri del paese e a gruppi come Parteuche, Barrière o Circus e il loro organismo commerciale Casinos de France; e operatori online come BetCLIC, Winamax o Unibet.

L’emendamento del governo delineava un mercato aperto e competitivo in cui gli operatori di tutti i tipi potrebbero lavorare purché soddisfino i requisiti di conformità e di licenza, uno scenario ideale per gli operatori online.

I casinò terrestri sono sempre stati contrari a quel modello e hanno da tempo richiesto che ai membri del CdF sia permesso gestire i casinò digitali durante un periodo di esclusività iniziale.

Il vicepresidente di CdF e membro del consiglio di amministrazione di Partuche Fabrice Pai Paite ha recentemente dichiarato ai media francesi che uno dei motivi di questa posizione è che non vogliono ripetere l’errore compiuto con la regolamentazione del 2010 di OSB e poker, che consentiva agli operatori online che da molti anni puntavano alla Francia per entrare nel mercato con enormi database che permettevano loro di costruire quote di mercato inattaccabili.

Per trovare un terreno comune e incoraggiare la risoluzione, un modello che è stato messo in circolazione vedrebbe i membri di AFJEL gestire le offerte digitali dei casinò terrestri. Ciò consentirebbe inoltre ai casinò di riscuotere proventi da un mercato regolamentato senza dover essere troppo profondamente coinvolti in questioni operative, sebbene dettagli come la durata di tali accordi rimangano poco chiari.

Le tempistiche sono fondamentali: con CdF che insiste sul fatto che non intende affrettarsi ad accettare alcun accordo e AFJEL che vuole ottenere un accordo prima della fine della sessione parlamentare di quest’anno.

I tempi devono ancora essere confermati, ma stando ad una serie di fonti del settore, sembra chiaro che i venti del cambiamento soffiano in una sola direzione. Tale visione è anche supportata dal fatto che Française des Jeux ha l’orecchio del governo e sta portando al tavolo il suo potere di lobbying e ad AFJEL attraverso la sua proprietà di Kindred Group.

