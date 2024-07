Francia. ANJ firma partnership con la Fédération Addiction per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e la tutela dei minori

Isabelle Falque-Pierrotin, presidente dell’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), e Catherine Delorme, presidente della Fédération Addiction, hanno ufficialmente siglato una convenzione di partenariato mirata a rafforzare la prevenzione del gioco d’azzardo eccessivo e la protezione dei minori, attraverso la realizzazione di azioni comuni.

Secondo l’Observatoire des Jeux, nel 2019 si stimava che in Francia vi fossero 1,4 milioni di giocatori a rischio, di cui circa 400.000 con problemi di gioco patologico. Il gioco problematico genera più del 38% del fatturato del settore e il 21% proviene dai soli giocatori eccessivi. Questi dati, che saranno presto aggiornati, sottolineano l’urgenza di affrontare un problema sociale che colpisce in particolare i giovani, causando gravi danni collaterali come il sovraindebitamento, problemi familiari e difficoltà scolastiche.

L’ANJ ha stabilito come obiettivo prioritario del suo piano strategico 2024/2026 la riduzione della percentuale e del numero di giocatori eccessivi e il potenziamento della capacità dei giocatori di gestire meglio le loro pratiche di gioco. Questo sarà realizzato attraverso azioni preventive contro il gioco eccessivo, in collaborazione con le iniziative già messe in atto dalle autorità pubbliche.

La Fédération Addiction è il principale network di dipendenze in Francia, rappresentando 850 strutture e servizi sanitari e oltre 500 professionisti individuali. Essa include l’80% dei centri di cura, accompagnamento e prevenzione dalle dipendenze (CSAPA) e centri di accoglienza e riduzione del rischio per i consumatori di droghe (CAARUD), oltre al 20% delle strutture sanitarie dedicate (team di liaison e cura, riabilitazione, consultazioni e reti di salute).

La collaborazione tra l’ANJ e la Fédération Addiction si focalizzerà su vari ambiti di intervento:

Studi e pubblicazione di materiali di prevenzione.

Sviluppo di strumenti di supporto per i giocatori e i professionisti delle dipendenze.

Progettazione e partecipazione a programmi di formazione.

Organizzazione congiunta di eventi.

Nel corso del 2024, l’ANJ e la Fédération Addiction condurranno azioni di formazione congiunte e pubblicheranno un documento sulla regolazione dei giochi d’azzardo destinato ai professionisti delle dipendenze, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e a una migliore gestione del gioco d’azzardo patologico in Francia.

PressGiochi