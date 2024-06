Flutter nominata nella lista delle 100 aziende più influenti del 2024 di TIMES

Siamo orgogliosi di annunciare che Flutter è stata inclusa nella lista delle 100 aziende più influenti del 2024 di TIME, nella sezione “Pionieri”.

Per compilare la lista, TIME ha richiesto nominazioni in diversi settori e ha sondato la sua rete globale di collaboratori e corrispondenti, nonché esperti esterni, per creare un indice di successo aziendale. Successivamente, i redattori di TIME hanno valutato ogni azienda su fattori chiave, tra cui impatto, innovazione, ambizione e successo. Il risultato è un gruppo eterogeneo di 100 aziende che stanno tracciando un percorso essenziale per il futuro.

Testimonianza del potere collettivo della famiglia globale di Flutter, – si legge in una nota del Gruppo – il nostro portafoglio di marchi leader di mercato ha contribuito a un anno passato di grande successo. Infatti, Flutter rimane il leader del settore con 12,32 milioni di giocatori attivi mensili (AMPs) e 9,51 miliardi di sterline di ricavi globali per l’esercizio 2023, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente, e 13,58 milioni di AMPs e 2,67 miliardi di sterline di ricavi globali per il trimestre terminato il 31 dicembre 2023.

Dopo aver completato la transizione della nostra quotazione principale alla Borsa di New York a maggio, siamo ansiosi di affrontare la prossima fase della nostra crescita continua negli Stati Uniti e a livello mondiale. Continueremo a rivoluzionare il nostro settore, creando un futuro migliore per i nostri clienti, colleghi e comunità.

Miriamo a ottenere un vero impatto attraverso la nostra strategia globale di sostenibilità – il Positive Impact Plan – che delinea i nostri obiettivi per aiutare i clienti a giocare bene, potenziare i nostri colleghi a lavorare meglio, collaborare con le nostre comunità per fare di più e ridurre il nostro impatto ambientale con il nostro piano Go Zero.

Peter Jackson, CEO di Flutter, ha dichiarato: “Sono enormemente orgoglioso di tutti coloro che lavorano nella nostra azienda globale per aver lavorato così instancabilmente per fare di Flutter la fantastica azienda che è oggi. Ricevere questo riconoscimento da TIME offre un momento ben meritato per riflettere sui nostri recenti successi mentre fissiamo fermamente i nostri obiettivi sulla prossima fase di crescita. Siamo molto entusiasti per il futuro”.

