Flutter. “Kick of Destiny 3”: sfida tra i fratelli Manning al Super Bowl LIX

Flutter, il più grande marchio e leader del mercato statunitense nel settore delle scommesse sportive online e partner ufficiale delle scommesse sportive della National Football League, Fanduel, la scorsa settimana ha annunciato che Peyton Manning ed Eli Manning, entrambi due volte campioni del Super Bowl, gareggeranno domenica al Super Bowl per la prima volta nella loro leggendaria carriera mentre si affronteranno al Super Bowl LIX nella prossima puntata di Kick of Destiny. In “Kick of Destiny 3” di Fanduel, i fratelli Manning dovranno vincere con le gambe anziché con le loro braccia in una competizione di calcio in cui entrambi tenteranno i goal in campo live a New Orleans domenica durante il Super Bowl.

La kicking competion dal vivo si svolgerà alle 15:00 ET durante il FOX Super Bowl Pregame Show e inizierà con ogni tentativo da parte di entrambi i Manning di realizzare un field goal di 25 yard per vincere il Kick of Detiny 3. Se non c’è vincitore dopo i calci iniziali, i fratelli Manning avranno la possibilità di tentare nuovamente. Se è necessario un tiebreaker dopo tre round, il kicker che lo ha calciato da più vicino al bersaglio centrale in rete nell’ultimo round sarà dichiarato vincitore. Fanduel offre ai clienti l’opportunità di fare una scelta gratuita su chi pensano che vincerà tra i due attraverso l’app FanDuel Sportsbook. I clienti che scegliereanno correttamente vinceranno una quota uguale di $ 10 milioni in scommesse bonus.

“Con Kick of Destiny, abbiamo deciso di rendere Fanduel una parte del Super Bowl di domenica”, ha dichiarato Andrew Sneyd, vicepresidente esecutivo del marketing di FanDuel.

“Per il terzo anno, stiamo alzando la posta in gioco introducendo una rivalità e una competizione testa a testa di Kick of Destiny. Peyton ed Eli Manning faranno la storia competendo l’uno contro l’altro dal vivo per la prima volta nella storia del Super Bowl. Possa vincere il miglior fratello Manning!”

“Kick of Destiny sta diventando una grande tradizione domenicale del Super Bowl e sono certo di avere buone possibilità di vincere”, ha detto Eli Manning. “Non vedo l’ora di festeggiare con tutti coloro che in America sceglieranno me per battere Peyton.”

“Eli e io siamo sempre stati competitivi, e questo sarà un modo divertente per sfidarsi a vicenda in un modo completamente diverso”, ha detto Peyton Manning. “Ho studiato film di grandi kicker e mi sono allenato duramente per assicurarmi di portare a casa la vittoria per tutti gli americani che sceglieranno me per battere Eli.”

Oltre al calcio dal vivo durante il FOX Super Bowl Pregame Show, i fan potranno anche sperimentare il Kick of Destiny attraverso due spot televisivi durante il gioco. Questi annunci riassumeranno le riprese del kicking contest dei Mannings, edito in una celebrazione che mostra quali tifosi – se quelli che hanno scelto il Team Peyton o quelli che hanno optato per il Team Eli- hanno vinto i 10 milioni di dollari in Bonus Bet.

