Flutter e FanDuel: fondo di $250.000 per supportare la città di Los Angeles dopo l’incendio

Flutter si è unito agli sforzi di supporto per la città di Los Angeles dopo i devastanti incendi che hanno colpito la città degli angeli negli ultimi giorni.

Attraverso il suo marchio FanDuel, Flutter metterà da parte $ 250.000 da donare all’ organizzazione di beneficenza Americares and the LA Fire Department Foundation. Il denaro fungerà da fondo di soccorso per gli incendi per aiutare le comunità colpite dal disastro naturale in tutta l’area di Los Angeles, consentendo alla Fondazione Americares di soddisfare le esigenze di salute più urgenti delle persone colpite e sbloccare le attrezzature vitali per la Fondazione dei vigili del fuoco di Los Angeles.

Amy Howe, CEO di FanDuel, ha commentato: “Fanduel e Flutter sono stati orgogliosi membri della comunità imprenditoriale di Los Angeles per oltre due decenni. Abbiamo il cuore spezzato dalla perdita devastante che questi incendi hanno creato in una comunità che chiamiamo casa.

Ci impegniamo a garantire che i nostri dipendenti siano al sicuro e che la comunità abbia le risorse di cui ha bisogno per supportare gli sforzi eroici dei nostri primi soccorritori.”

PressGiochi