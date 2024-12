Festività sui rulli: le nuove slot natalizie di StarCasinò

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro nuove slot che arricchiranno il suo catalogo; quattro titoli, sviluppati dai migliori provider del settore, che promettono esperienze uniche e coinvolgenti per tutti gli appassionati.

La mitica slot Gates of Olympus di Pragmatic Play si rinnova in una versione natalizia con Gates of Olympus Xmas 1000 e arriva oggi, 23 dicembre, sulla piattaforma. Zeus, il dio greco, si trasforma in un ironico Babbo Natale, donando un tocco festoso a questa slot ad alta intensità. La struttura di gioco rimane fedele all’originale, ma con un design completamente ridisegnato per le festività. Gli users possono vivere un’esperienza di gioco diversa in veste natalizia, ma con lo stesso potenziale di vincita.

Da oggi, 23 dicembre, gli avventurieri potranno immergersi nell’antica Grecia con Ways of Athena, una slot di Thunderkick che celebra la saggezza e la forza della dea Atena. Con una griglia 3×5 e una straordinaria meccanica di pagamento, gli users di StarCasinò possono godere di simboli Wild, Mistero e Giri Gratuiti. La partita bonus permette di scatenare le modalità di pagamento crescenti, mantenendo alta la tensione e il divertimento durante il gioco.

Dalla vigilia di Natale, dalla piattaforma del brand sarà possibile entrare in un laboratorio fuori dagli schemi con Twisted Lab di Hacksaw Gaming. Accompagnato da Mr. Melker e dal suo assistente Pat il Ratto, il gioco presenta 5 rulli e 19 linee di pagamento e un’alta volatilità, con la possibilità di vincere fino a 15.000 volte la puntata iniziale. Perfetta per gli utenti che cercano emozioni forti e grandi ricompense, Twisted Lab promette un mix di divertimento e adrenalina.

L’adorabile Cornelius ritorna con Cornelius Milk Hunter Megaways, un’avventura felina di NetEnt che sfrutta la popolare meccanica Megaways. Questa slot ad alta volatilità, disponibile dal 24 dicembre, offre meccaniche innovative come la griglia Avalanche e un rullo orizzontale che aggiunge moltiplicatori e premi in denaro. Il simpatico gatto è pronto a regalare momenti spumeggianti e vincite istantanee con la nuova funzionalità Collect Meter.

PressGiochi