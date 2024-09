European Lotteries: avanti nel programma di riduzione delle emissioni di gas serra

Le European Lotteries (EL) riaffermano la loro posizione di leader settoriale nella sostenibilità con un nuovo impegno a ridurre le emissioni di gas serra nelle operazioni dei propri membri. Annunciata durante il Seminario sulla Sostenibilità e il Gioco Responsabile di EL/WLA di oggi a Dublino, questa iniziativa riflette la continua dedizione di EL a promuovere la responsabilità ambientale nel settore delle lotterie.

Sulla scia del successo di progetti precedenti, il prossimo obiettivo sarà quello di ridurre attivamente le emissioni di gas serra, stabilendo obiettivi misurabili e adottando pratiche sostenibili da parte dei membri di EL per combattere i cambiamenti climatici. Incoraggiando i propri membri a ridurre la loro impronta di carbonio, EL sta dando un chiaro esempio al settore che il cambiamento ambientale è sia realizzabile che essenziale. Ciò contribuisce ulteriormente all’impatto sociale positivo delle lotterie nazionali sulla società.

In parallelo, oggi EL ha svelato le Linee Guida sulla Sostenibilità aggiornate, che sono ora nuovamente completamente allineate agli standard di sostenibilità globali. Queste forniscono una roadmap completa per i membri di EL per integrare ulteriormente la sostenibilità in tutti gli aspetti delle loro operazioni, dalle catene di fornitura responsabili alla protezione dei giocatori e all’impegno comunitario.

“Il nuovo impegno dimostra il nostro approccio proattivo nell’affrontare i cambiamenti climatici, mentre le linee guida aggiornate garantiscono che i membri di EL rimangano all’avanguardia nella responsabilità ambientale e sociale,” afferma Romana Girandon, Presidente di EL.

La leadership di EL nella sostenibilità è ulteriormente dimostrata dai suoi continui sforzi per influenzare i dibattiti politici, aumentare la consapevolezza e promuovere l’innovazione per un impatto sociale positivo di ampia portata.

PressGiochi