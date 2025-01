Europa League: Roma e Lazio in campo per continuare a vivere il sogno europa

Questa settimana torna l’Europa League con le sfide della settima giornata di questa edizione 2024-2025. All’AFAS Stadion di Alkmaar questa sera l’AZ Alkmaar scenderà in campo contro la Roma: la squadra di Martens arriva da due pareggi consecutivi, i giallorossi invece hanno trionfato per 3-0 contro il Braga nell’ultimo match giocato. Per questa partita i pronostici vedono gli uomini di Ranieri vittoriosi con il 2 bancato a 2.23, la X viene data a 3.35, mentre il segno 1 olandese è quotato di un punto più alto, a 3.20. Riguardo le reti, l’Over 2,5 viene bancato a 1.75, l’Under 2,5 si attesta a 1.97; il Goal è dato a 1.62 e il No Goal è quotato a 2.17. Per i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.50; lo seguono l’1-2, che si attesta a 9.50, e lo 0-1, dato a 9.75.

Sempre questa sera, giovedì 23 gennaio, l’Olimpico di Roma sarà teatro di Lazio – Real Sociedad. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie: il team di Baroni ha trionfato 3-1 contro l’Ajax, mentre gli uomini di Alguacil si sono distinti con un netto 3-0 contro la Dinamo Kiev. I pronostici propongono il segno 1 della squadra di casa a 2.25, mentre il 2 è atteso più alto, a 3.30. La X è bancata a 3.20. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è atteso a 6.15, l’1-0 è proposto a 6.85 e lo 0-1 è bancato a 8.75. Tutti gli altri risultati esatti sono quotati superiori a 10.00.

