Europa e Conference League: le Italiane si fanno strada in classifica

Giovedì 12 dicembre si apre la sesta giornata di Europa League. All’Olimpico la Roma scende in campo per la sfida contro lo Sporting Braga. I giallorossi, dopo un pareggio 2-2 nella partita con il Tottenham, si trovano a 6 punti; la squadra di Carvalhal è posizionata al 18esimo posto con 7 lunghezze, solo una in più dell’avversaria italiana. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra di Ranieri con il segno 1 dato a 1.70, decisamente inferiore al 2, quotato a 4.85; la X viene bancata a 3.75. Rispetto alle reti, il Goal è fissato a 1.84, il No Goal è atteso a 1.86; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 si attestano entrambi a 1.85. Per i risultati esatti, sia l’1-0 che l’1-1 sono dati a 7.25; li seguono il 2-0 e il 2-1 quotati rispettivamente a 8.00 e a 8.75.

Alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam si terrà Ajax – Lazio: la squadra di casa arriva da una sconfitta contro la Real Sociedad, dopo quattro risultati utili consecutivi e 10 punti raccolti; gli uomini di Baroni sono attualmente in cima alla classifica con 13 punti, dopo un pareggio 0-0 contro Ludogorets. Per questo match i bookies propongono la squadra di Farioli vittoriosa con segno 1 quotato a 2.18, il 2 delle aquile è atteso più alto a 3.05, così come la X, quotata a 3.60. L’Over 2,5 è bancato a 1.63, l’Under 2,5 si attesta a 2.14; il Goal è quotato a 1.55, mentre il No Goal è dato a 2.30.

Questa sera prosegue il proprio cammino anche la Conference League con la quinta giornata del nuovo format. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze si terrà Fiorentina – LASK; i gigliati sono tornati a vincere nello scorso turno, portando a casa un 3-2 contro il Pafos e salendo a 9 punti in classifica; gli ospiti arrivano invece da una sconfitta, la seconda del proprio percorso, e contano 2 lunghezze. I pronostici prevedono la Viola favorita: il segno 1 è quotato a 1.35, mentre il 2 è atteso a 7.50. La X è bancata a 5.00. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è dato a 7.00, l’1-0 è quotato a 8.00 e il 2-1 è proposto a 8.75.

PressGiochi