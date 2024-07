Eurobet presenta il Bilancio di Sostenibilità. Faelli: “Un nuovo contesto competitivo garantirà la crescita del sistema dei giochi”

Il gruppo Eurobet presenta oggi il proprio Bilancio di Sostenibilità evidenziando l’impegno per aver ampliato il sostegno alle comunità e al territorio, potenziando la strategia e aumentando le risorse destinate ai progetti di impatto sociale che hanno come fondamento lo sport.

“Il Governo – ha dichiarato il Ceo Andrea Faelli – ha voluto, attraverso le norme approvate in corso di anno, avviare un profondo processo di riordino del settore, che ne delineerà l’aspetto per i prossimi 10-15 anni, dando nuovo impulso all’attività delle imprese e, auspicabilmente, stabilizzando un quadro regolatorio piuttosto frammentato. n nuovo ed innovativo contesto competitivo garantirà crescita ed un più equo ed efficientesistema di allocazione delle risorse. Siamo convinti che una gestione attenta e responsabile delle risorse non solo migliori la nostra performance economica, ma contribuisca anche al benessere della comunità in cui operiamo. Ogni decisione che prendiamo è mirata a garantire una crescita sostenibile, riducendo gli sprechi e massimizzando i benefici per tutti i nostri stakeholder.

Lavoriamo costantemente al benessere delle nostre persone, attraverso il programma di welfare ma anche cercando di innovare continuamente i processi produttivi e quelli organizzativi. Abbiamo ampliato il sostegno alle comunità ed al territorio, potenziando la nostra strategia di sostenibilità e le risorse economiche destinate ai progetti. Condividere il successo è un altro aspetto fondamentale del nostro approccio. Riconosciamo l’importanza di costruire relazioni solide e durature basate sulla fiducia e sulla trasparenza. Per questo motivo, ci impegniamo a mantenere un dialogo aperto e continuo con tutti voi, ascoltando le vostre esigenze e lavorando insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Passi importanti per ampliare i servizi che offriamo ai nostri clienti online e retail ci spingono ogni giorno a metterci in discussione al fine di individuare le soluzioni personalizzate per rispondere in modo concreto alle esigenze che emergono dai nostri utenti. Ne sono testimonianza le nuove soluzioni tecnologiche messe a disposizione dei nostri partner della rete di vendita, e quelle infrastrutturali e software implementate sulle piattaforme online. Abbiamo investito, anche grazie all’aiuto del gruppo, su scelte tecnologiche che, attraverso un monitoraggio costante dei comportanti di gioco, permettano di prevenire potenziali fenomeni distorsivi per i nostri clienti. Confermiamo l’attenzione massima affinché ogni singolo utente che entri a far parte della nostra dimensione capisca l’importanza di approcciare il gioco in modo equilibrato, responsabile e sostenibile”.

Sul fronte del tema del gioco responsabile, nel 2023 – “Eurobet ha formato 52 operatori specializzati sul Gioco Responsabile. Si tratta, nello specifico, chi opera a contatto diretto con i giocatori e con la rete di vendita. L’obiettivo è garantire a tutto il personale l’acquisizione di idonei strumenti che possano garantire la diffusione del concetto di gioco responsabile con focus dedicato alle pratiche distorsive, al divieto di gioco ai minori ed alla prevenzione.

Nel 2024 – puntiamo ad ampliare la platea dei soggetti fruitori del corso con specifico target rivolto alla rete di vendita. Inoltre, puntiamo a rilasciare un nuovo corso formativo da somministrare in modalità e-learning a tutta la popolazione aziendale con l’obiettivo di integrare sempre di più nella dimensione del business il concetto di intrattenimento sano del gioco sicuro”.