Euro 2024: Spagna – Italia vede gli azzurri sfavoriti, il segno 1 è dato a 2.15

Proseguono gli Europei 2024, con la seconda giornata che si apre oggi pomeriggio: il primo match si terrà al Volksparkstadion di Amburgo e vedrà affrontarsi la Croazia e l’Albania. Entrambe le squadre hanno iniziato con una sconfitta all’esordio; per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli uomini di Zlatko Dalic con il segno 1 quotato a 1.48; la X è data a 4.45, mentre il 2 della squadra di Sylvinho è bancato alto a 7.25. Rispetto alle reti, il No Goal è dato a 1.66, il Goal è fissato a 2.08; l’Under 2,5 è offerto a 1.83, mentre la quota dell’Over 2,5 è di poco superiore, attestata a 1.88.

A Gelsenkirchen si sfideranno per il secondo turno del Gruppo B giovedì 20 giugno Spagna – Italia. Le due squadre arrivano vittoriose al match: la prima dopo una vittoria schiacciante contro la Croazia per 3-0, gli azzurri con un 2-1 contro l’Albania. Per questa partita i pronostici vedono la squadra del commissario tecnico Luis de la Fuente vincente con segno 1 quotato a 2.15, la X è data a 3.20, mentre il 2 dell’Italia è atteso leggermente più alto a 3.90. L’Under 2,5 viene dato a 1.67, contro l’Over 2,5 che si attesta a 2.03; il Goal è bancato a 1.83, mentre il No Goal è quotato a 1.84.

A Stoccarda si affronteranno la Germania e l’Ungheria. I tedeschi hanno trionfato nella partita d’esordio contro la Scozia con un eloquente 5-1; gli ungheresi hanno ceduto invece per 3-1 contro la Svizzera. I pronostici propongono gli uomini di Julian Nagelsmann in testa: l’1 è infatti quotato a 1.27, mentre il segno 2 della squadra di Marco Rossi è dato alto a 10.50. La X è attesa a 6.40. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è bancato a 6.40, l’1-0 è dato a 7.75, mentre il 2-1 è attestato a 9.25.

A Colonia si giocherà Scozia – Svizzera. La prima arriva a questo match dopo aver subito una netta sconfitta per 5-1 all’Allianz Arena di Monaco contro la Germania, la Svizzera ha invece iniziato davvero bene, con una vittoria. I bookies di Betsson propongono la squadra di Murat Yakin come vincente: il segno 2 è quotato a 1.84, contro il 2 degli uomini di Steve Clarke proposto più alto a 4.35, e la X data a 3.75. Per questo match, il No Goal è atteso a 1.76, il Goal è previsto a 1.95; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono dati rispettivamente a 2.04 e 1.70.

A Francoforte si giocherà Danimarca – Inghilterra. Se i tre leoni hanno battuto la Serbia per 1-0 , la Danimarca arriva a questo match a seguito di un pareggio contro la Slovenia per 1-1. I bookies di Betsson propongono la vittoria degli inglesi a 1.65, mentre la X e il segno 1 sono dati rispettivamente a 3.65 e a 5.80. Il risultato esatto più atteso per questo match è lo 0-2, proposto a 6.85; l’1-1 e lo 0-0 sono quotati rispettivamente a 7.00 e a 8.75.

Giovedì 20 si terrà la partita tra Slovenia e Serbia, per la quale i bookmakers vedono gli uomini di Dragan Stojković in vantaggio con il 2 quotato a 1.84, di gran lunga favorita quindi rispetto al segno 1, dato alto a 4.60. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 3.45. Per questo match, il No Goal è il più atteso, attestato a 1.83; l’Under 2,5 viene quotato a 1.73, superiore all’Over 2,5 bancato a 1.95.

Per Slovacchia – Ucraina, i pronostici vedono il 2 fissato a 2.15, inferiore al segno 1 bancato a 3.55; anche la X si attesta alta a 3.30. Per quel che riguarda Polonia – Austria, è attesa la vittoria della squadra di Ralf Rangnick: il segno 2 è quotato a 1.97, la X è bancata a 3.45, mentre l’1 è dato a 3.95.

A Lipsia l’Olanda sfiderà la Francia: i bookies di Betsson propongono il segno 2 a 2.13, la X a 3.55, mentre il segno 1 è dato di poco più alto a 3.35. Favorita anche la Repubblica Ceca nel match del 22 giugno contro la Georgia: i pronostici vedono il segno 2 a 1.80, mentre l’1 e la X sono quotati rispettivamente a 4.50 e 3.55.

Domenica 22 si terrà anche la partita tra Turchia e Portogallo, per la quale la squadra di Roberto Martínez è attesa in vantaggio con il 2 quotato a 1.55; la quota del pareggio è bancata a 4.30, mentre il segno 1 è atteso a 5.40. A chiudere la seconda giornata degli Europei 2024, Belgio – Romania: bookies di Betsson propongono gli uomini di Domenico Tedesco vincenti con segno 1 quotato a 1.45, contro il 2 proposto dato più alto a 6.85 e la X attesa a 4.45.

PressGiochi