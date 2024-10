Esqueleto Explosivo 3 in esclusiva assoluta su StarCasinò!

Il terzo episodio della fortunata serie Esqueleto Explosivo è disponibile da oggi sulla piattaforma in esclusiva italiana per 30 giorni!

Il nuovo capolavoro del provider Thunderkick, Esqueleto Explosivo 3, che sarà disponibile in Italia a partire dal 7 novembre 2024, sarà offerto in esclusiva su Starcasino dal 9 ottobre per un periodo di 30 giorni. Questa anteprima esclusiva permetterà a tutti gli utenti di provare l’avventura prima del suo lancio ufficiale in Italia.

Esqueleto Explosivo 3 rappresenta l’ultimo capitolo della serie di grande successo Esqueleto Explosivo, che ha conquistato migliaia di fan grazie alla sua originalità, alle meccaniche innovative e all’atmosfera coinvolgente ispirata alla festa messicana Día de los Muertos. Il terzo capitolo rimane fedele alla tradizione con una grafica meticolosamente dettagliata e animazioni spettacolari, aggiungendo al contempo nuove caratteristiche che promettono di elevare l’esperienza di intrattenimento.

Con Esqueleto Explosivo 3, Thunderkick alza ulteriormente l’asticella, incorporando meccaniche come Cluster Pay, la funzione Avalanche e Explosivo Wilds, per offrire un’esperienza ancora più dinamica e imprevedibile. I Moltiplicatori Mucho e i Free Spins con Retrigger offrono agli appassionati ulteriori funzioni, mentre la colonna sonora in stile mariachi accompagna le esplosioni dei teschi con un tocco festoso e irresistibile.

Fabio Denegri, Responsabile Sport & Gaming di Betsson Group Italia, ha commentato: “Thunderkick è sempre stato sinonimo di innovazione e qualità nel settore dei giochi, e questo nuovo titolo non fa eccezione. Le incredibili caratteristiche dei primi due capitoli della serie, unite alla coinvolgente meccanica Cluster Pay applicata a questo nuovo capitolo, rendono Esqueleto Explosivo 3 una slot ad alto potenziale che sarà sicuramente apprezzata dai nostri giocatori. Per noi, avere l’opportunità di offrire questo titolo in esclusiva in Italia è davvero un’occasione imperdibile.”

Svante Sahlström, CCO di Thurnderkick, ha aggiunto:“Esqueleto Explosivo 3 è una testimonianza dell’impegno di Thunderkick nell’offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità. Questo lancio esclusivo su StarCasinò offre ai giocatori italiani un’opportunità unica di godere del prossimo capitolo della tanto amata serie Esqueleto Explosivo prima di chiunque altro. Siamo entusiasti di continuare a spingerci oltre i confini, con nuove funzionalità e un gameplay dinamico che promette di coinvolgere e divertire”.

PressGiochi