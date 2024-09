ESA Gaming: StarCasinò rafforza la sua partnership lanciando una nuova promozione

StarCasinò rafforza la sua partnership con ESA Gaming lanciando una nuova promozione per festeggiare l’aggiunta di questo incredibile nuovo provider, che porta con sé un portafoglio considerevole di entusiasmanti nuovi titoli.

Fondato nel 2009, ESA Gaming è un brand top di gamma che fornisce prodotti innovativi che includono sia slot sia giochi RNG, con un focus particolare su dispositivi mobile. Nel 2023, il fornitore iGaming ha iniziato a sviluppare un catalogo di slot e giochi non tradizionali, introducendo meccaniche personalizzate in titoli come 12 Deadly Spins, Candy Drops, Zeus Gold e Chicken Bonanza.

Per celebrare il lancio dei nuovi titoli in Italia, Starcasino offre ai suoi utenti una speciale promozione con un bonus cashback a 100 euro. Accedervi è semplice: agli appassionati basterà decidere di provare i nuovi titoli firmati ESA Gaming cliccando su “Partecipa”. La promozione sarà attiva dalle 12:00 di venerdì 6 settembre alle 23:59 di lunedì 9 settembre 2024. In caso di mancata vincita, si riceverà un rimborso pari al 10% delle perdite, fino a un massimo di 100 euro, che sarà accreditato automaticamente entro martedì 10 settembre, un’ottima occasione quindi per provare i nuovi giochi e ricevere un cashback esclusivo se la fortuna non fosse dalla parte di coloro che decideranno di scoprire le nuove uscite di ESA Gaming.

Tra le nuove slot coinvolte nella promozione, si segnalano i giochi del provider presenti a oggi sulla piattaforma: 12 Deadly Spins, Wild Vegas, Fruitz And Spinz, Egyptian Reels, Candy Drops, Zeus Gold, Tiki Stacks, Chicken Bonanza, Fruit Staxx, Fruit Bloxx, tutti incredibili titoli da provare su StarCasinò!

Thomas Smallwood, Chief Commercial Officer di ESA Gaming, ha commentato: “Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra impronta con Betsson, lanciando i nostri giochi su Starcasino, uno dei marchi italiani leader. Il nostro portafoglio di contenuti è stato accolto positivamente in tutto il mercato e siamo sicuri che contribuirà a migliorare l’esperienza di gioco per tutti i clienti di Starcasino.”

Fabio Denegri, Head of Sports & Gaming in Betsson Italy, ha dichiarato: “ESA Gaming ha già dimostrato la qualità dei suoi eccezionali titoli e siamo molto fieri di poterli annoverare all’interno della nostra offerta. Questa nuova collaborazione e l’arrivo quindi in Italia del provider rappresenta un significativo passo avanti per noi, che ci prodighiamo costantemente per portare slot di rilievo agli appassionati del Bel Paese.”

PressGiochi