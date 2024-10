Emirati Arabi: Wynn Resorts ottiene la prima licenza per offrire gioco d’azzardo

Wynn Resorts, una delle principali società del settore del gioco d’azzardo e dell’ospitalità di lusso con sede a Las Vegas, ha ottenuto la prima licenza per il gioco d’azzardo commerciale negli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Questa licenza è stata concessa dalla General Commercial Gaming Regulatory Authority, istituita un anno fa per regolamentare il settore nascente del gioco nel Paese.

Questo sviluppo segna una svolta storica per gli Emirati, che per lungo tempo hanno mantenuto il divieto sul gioco d’azzardo, in linea con le rigide leggi della regione del Golfo, dove queste attività sono generalmente vietate.

Wynn Resorts ha già avviato la costruzione di un imponente resort di lusso sull’isola artificiale di Al Marjan, situata nell’emirato di Ras Al Khaimah. Il progetto, realizzato in collaborazione con le società affiliate Marjan e RAK Hospitality Holding, rappresenta un’importante iniziativa economica per il Paese. Il resort, il cui completamento è previsto per il 2027, comprenderà un casinò con una vasta area dedicata al gioco, oltre 1.000 camere d’hotel, strutture per conferenze, negozi di alto livello e una variegata offerta gastronomica. Al Marjan Island si trova a circa 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah e a 45 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai, rendendola una posizione strategica per attrarre turisti e investitori.

Il progetto Wynn Al Marjan Island è destinato a diventare una destinazione di riferimento per il turismo di lusso e d’affari nella regione. Craig Billings, CEO di Wynn Resorts, ha descritto l’isola artificiale come una “location perfetta” per offrire l’esperienza di alto livello per cui Wynn è famosa a livello mondiale. Anche Abdulla Al Abdooli, CEO di Marjan, ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione con Wynn, sottolineando come la reputazione della compagnia nella creazione di resort integrati di lusso contribuirà ad alzare ulteriormente gli standard dell’ospitalità nella regione. Secondo Al Abdooli, il nuovo resort apporterà valore significativo all’economia di Ras Al Khaimah, rafforzando i settori del turismo ricreativo, d’affari e del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Questo sviluppo si inserisce in un contesto più ampio di riforme legali e sociali recentemente introdotte negli Emirati Arabi Uniti. Il Paese ha intrapreso una serie di modifiche legislative liberali, volte a mantenere la sua posizione di primo piano come centro commerciale, finanziario e turistico nella regione del Golfo. L’apertura al gioco d’azzardo è parte di una strategia più ampia per attrarre investimenti e competere con altri Paesi vicini, come l’Arabia Saudita, che sta anch’essa diversificando la sua economia.

Nel mese scorso, gli EAU hanno istituito ufficialmente un’autorità federale per regolamentare il gioco d’azzardo, chiamata a supervisionare l’industria emergente. Per guidare questa nuova entità, sono stati assunti veterani del settore statunitense, contribuendo a garantire che il settore nasca su basi solide.

Parallelamente al progetto di Wynn, anche altre grandi compagnie del settore del gaming stanno valutando opportunità negli Emirati. Il CEO di MGM Resorts, Bill Hornbuckle, ha dichiarato di aver presentato una domanda per ottenere una licenza di gioco negli EAU, con l’obiettivo di sviluppare un progetto ad Abu Dhabi. Anche se i dettagli di questo progetto non sono stati ancora resi noti, è chiaro che i grandi attori globali vedono negli Emirati una nuova frontiera per l’industria del gaming.

