Emirati Arabi. La GCGRA concede la prima licenza della lotteria

La General Commercial Gaming Regulatory Authority (GCGRA) ha rilasciato la sua prima licenza per la lotteria a The Game LLC, segnando un importante passo avanti nel settore del gioco commerciale negli Emirati Arabi Uniti. Operando sotto il marchio UAE Lottery, il licenziatario offrirà non solo lotterie ma anche altri giochi, aprendo la strada a possibili future legalizzazioni di casinò e altre forme di gioco nel Paese.

Jim Murren, presidente della GCGRA, ha dichiarato: “Il lancio della UAE Lottery è un evento cruciale che non solo segna l’istituzione di un quadro regolamentare disciplinato e di livello mondiale per le attività di lotteria, ma sottolinea anche il nostro impegno a coltivare un ambiente di gioco commerciale sicuro e arricchito negli Emirati Arabi Uniti”.

Kevin Mullally, CEO della GCGRA, ha aggiunto: “La GCGRA è fermamente impegnata nelle migliori pratiche globali per la protezione dei consumatori e la supervisione regolamentare. Il nostro quadro regolamentare è progettato per garantire l’integrità, l’equità e la trasparenza delle attività di gioco commerciale negli Emirati Arabi Uniti, comprese le lotterie”.

The Game LLC, una sussidiaria della Momentum con sede ad Abu Dhabi, è stata descritta come “un operatore di gioco commerciale specializzato nello sviluppo di giochi, operazioni di lotteria e contenuti correlati al gioco”. Non sono ancora stati resi noti i dettagli riguardanti la data di inizio e il formato della lotteria.

Nonostante questa sia la prima licenza governativa per una lotteria, gli Emirati Arabi Uniti hanno a lungo permesso estrazioni a premi in varie sedi, come supermercati, aeroporti e centri commerciali, con premi che hanno raggiunto cifre milionarie. Tuttavia, recentemente, il governo ha chiesto ad alcuni dei più grandi organizzatori di sospendere le loro attività.

La legalizzazione del gioco d’azzardo potrebbe attrarre più turisti e investimenti dalla Cina, generando entrate che potrebbero equivalere all’1,3% del prodotto interno lordo degli Emirati, stimato intorno ai 6,6 miliardi di dollari, superando le cifre di Singapore.

Le normative che governano la UAE Lottery non sono ancora disponibili pubblicamente. Tuttavia, fonti vicine al processo indicano che i tassi di pagamento sono fissati tra il 40% e il 60% delle vendite dei biglietti e che verrà applicata una tassa a cifra singola sulle entrate, oltre alla tassa societaria del 9% degli Emirati. The Game LLC pagherà anche una tassa alta per una licenza di 10 anni.

Degno di nota è il fatto che i due principali operatori di lotteria degli Emirati Arabi Uniti, Emirates Draw e Mahzooz, non sono stati selezionati per gestire la lotteria nazionale. Entrambe le aziende hanno sospeso le operazioni su richiesta della GCGRA e hanno presentato domande, passando il tempo a migliorare i loro sistemi interni o operando in altri mercati.

Con il rilascio della licenza della lotteria, il prossimo obiettivo della GCGRA è includere la licenza di resort integrati e l’avvio di un mercato iGaming regolamentato. I lavori di costruzione sono già in corso presso il resort di Wynn a Ras Al-Khaimah, sebbene il calendario per l’ottenimento della licenza rimanga incerto. Il CEO di Wynn, Craig Billings, ha descritto gli Emirati Arabi Uniti come “il mercato emergente più eccitante degli ultimi decenni”.

