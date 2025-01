ELK Studios all’ICE di Barcellona con tanti nuovi giochi pronti per esser rilasciati

Barcellona – ELK Studios, la celebre software house svedese specializzata nella creazione di slot online, ha confermato la sua partecipazione all’ICE di Barcellona, uno degli eventi più importanti a livello internazionale per il settore del gioco. L’azienda, che ha registrato risultati straordinari negli ultimi anni, si distingue in particolare nel mercato italiano, dove i suoi prodotti hanno riscosso un enorme successo.

Qui ad ICE incontriamo Jacob Nordwall, Head of Marketing di ELK Studios, Amedeo Aiello, Key Account Manager per l’Italia e Zeila Dell’Arte Marketing Artist ELK Studios che ci hanno spiegato come l’azienda abbia saputo conquistare il pubblico italiano grazie alla varietà e qualità delle slot offerte. “In questi anni il mercato italiano ha accolto con entusiasmo i prodotti ELK, che oggi vengono forniti a numerosi concessionari. La capacità di creare slot capaci di incontrare le esigenze di giocatori di tutte le età e con diversi livelli di esperienza ha reso ELK Studios un punto di riferimento nel settore” affermano.

All’ICE di Barcellona, grande attesa ruota attorno al lancio di Tinkerbot, una nuova slot 5×5 che unisce innovazione e intrattenimento. Ambientata nel mondo dei robot, la slot racconta la storia di una macchina instancabile che lavora senza sosta per costruire oggetti spesso imprevedibili. Il gioco include cluster pay, wilds casuali, griglia espandibile, moltiplicatori e diverse modalità bonus, con un potenziale di vincita di 10.000 volte la puntata. La modalità bonus si attiva con almeno tre simboli bonus, garantendo una serie di free drops in cui moltiplicatori e dimensioni della griglia rimangono persistenti. Con quattro simboli bonus, invece, si accede al super bonus, che offre ulteriori vantaggi come una griglia massimizzata e moltiplicatori potenziati.

Un altro titolo che attirerà l’attenzione dei visitatori è Tropicool 4, il cui lancio è previsto a febbraio, una slot che combina un’ambientazione esotica e glaciale, portando i giocatori al centro di un party unico. Questo gioco include funzionalità innovative come il Cool Reel, moltiplicatori globali e diverse modalità di gioco bonus. Grazie a queste caratteristiche, Tropicool 4 offre un’esperienza coinvolgente con un potenziale di vincita che può arrivare a 25.000 volte la puntata.

ELK Studios guarda anche al futuro con grande entusiasmo. Nelle prossime settimane saranno presentate le anteprime di nuovi titoli come NitropolisTV, previsto per il 20 febbraio 2025, e Pirots 4, in arrivo nell’estate dello stesso anno. Quest’ultimo, considerati i successi dei capitoli precedenti, è già tra i giochi più attesi.

La partecipazione di ELK Studios all’ICE di Barcellona rappresenta un ulteriore passo avanti per l’azienda, che continua a innovare e a consolidare la sua posizione nei mercati internazionali, con una particolare attenzione al pubblico italiano.

PressGiochi