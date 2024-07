EGBA e gioco responsabile: 21 milioni di giocatori utilizzano strumenti di gioco sicuro

I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno intensificato notevolmente i loro sforzi per implementare e promuovere il gioco responsabile nel 2023, secondo il quarto rapporto annuale sulla

I membri della European Gaming and Betting Association (EGBA) hanno intensificato notevolmente i loro sforzi per implementare e promuovere il gioco responsabile nel 2023, secondo il quarto rapporto annuale sulla sostenibilità dell’associazione pubblicato oggi. Il rapporto rivela che il 65% dei clienti europei – un numero record di 21 milioni – ha utilizzato strumenti di sicurezza lo scorso anno, con oltre la metà che lo ha fatto volontariamente, un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Inoltre, gli operatori dell’associazione hanno inviato un numero record di 67,6 milioni di messaggi ai loro clienti per promuovere un gioco più sicuro, con un aumento annuo del 49%. Oltre 23 milioni di questi messaggi erano personalizzati in base al comportamento effettivo di gioco dei clienti.

Il Rapporto di Sostenibilità 2024 di EGBA descrive gli sforzi congiunti e i progressi compiuti dai suoi membri per promuovere un approccio sostenibile al gioco d’azzardo e contribuire positivamente alla società in Europa. Il rapporto mira a monitorare i progressi annuali, sostenere la trasparenza e rafforzare una solida cultura di responsabilità sociale. Il rapporto di quest’anno include i principali punti salienti della sostenibilità di EGBA e dei suoi membri durante l’anno passato, nonché i dati raccolti dai suoi membri relativi ai clienti, agli strumenti e alla promozione del gioco responsabile, ai contributi sociali, all’occupazione e alla diversità, e all’energia e all’ambiente.

“Siamo lieti di pubblicare il nostro ultimo rapporto sulla sostenibilità, che evidenzia i progressi significativi dei nostri membri in molte aree del gioco responsabile, in particolare nella distribuzione degli strumenti di sicurezza e nelle loro interazioni dirette con i giocatori riguardo al loro comportamento di gioco. Questo dimostra i loro sforzi collettivi per integrare un approccio sostenibile al gioco d’azzardo nel cuore delle loro attività. Nel rapporto, i nostri CEO segnalano anche, giustamente, le loro preoccupazioni riguardo al crescente mercato nero in Europa e ai rischi che comporta per i giocatori e i progressi compiuti nel gioco responsabile. Siamo lieti di ampliare il nostro reporting quest’anno con nuove metriche specifiche sull’uso degli strumenti di sicurezza e sui messaggi per promuovere un gioco più sicuro.” ha dichiarato Maarten Haijer, Segretario Generale, EGBA.

Dati chiave dagli operatori membri di EGBA (2023)

Strumenti per il gioco responsabile

Un record del 65% di tutti i clienti, ovvero 21 milioni, ha utilizzato almeno uno strumento di sicurezza, con un aumento annuo del 14%. In particolare, oltre la metà dei clienti che utilizzano strumenti lo ha fatto volontariamente.

I limiti di deposito sono stati lo strumento più popolare, utilizzato dal 70% dei clienti che usano strumenti volontariamente.

Promozione del gioco responsabile

Un record di 67,6 milioni di messaggi che promuovono il gioco responsabile, con un significativo aumento annuo del 49%. Oltre un terzo di questi messaggi, 23,7 milioni, erano personalizzati per i clienti in base al loro comportamento di gioco individuale.

I messaggi personalizzati sono stati principalmente inviati tramite pop-up sullo schermo (70%) e email (25%).

L’80% di tutti i dipendenti ha ricevuto formazione dedicata al gioco responsabile. Questo ha coinvolto oltre 45.000 dipendenti sia nelle operazioni online che terrestri.

Effetto migliorativo dei messaggi di sicurezza

Il 65% dei clienti che ha mostrato comportamenti di gioco potenzialmente problematici ha migliorato o stabilizzato il proprio gioco dopo i messaggi di sicurezza. In particolare, il 45% ha migliorato il proprio gioco, il 10% ha smesso di giocare e il 10% ha stabilizzato il proprio gioco.

Il 32% di questi clienti ha attivato o rafforzato volontariamente strumenti di sicurezza, inclusa l’autoesclusione, in risposta ai messaggi di sicurezza.

Account dei clienti

Il numero totale di account clienti ha raggiunto un record di 32,5 milioni, segnando un aumento annuo del 4%.

Il 72% dei clienti era di sesso maschile, in leggero calo rispetto al 74% nel 2022, mentre la quota di clienti di sesso femminile è aumentata al 28% rispetto al 26%.

Per età, i segmenti di clienti più numerosi erano quelli di età compresa tra 26-35 e 36-50 anni, che rappresentano complessivamente il 59% dei clienti.

Contributi sociali

Sono stati destinati 61,2 milioni di euro alla ricerca, educazione e trattamento del gioco problematico (RET) e 151,4 milioni di euro sono stati donati a varie organizzazioni benefiche e iniziative comunitarie in tutta Europa.

Occupazione e diversità

58.633 dipendenti nelle operazioni sia terrestri che online, con il 57% di sesso maschile e il 43% di sesso femminile.

Energia e ambiente

Consumo energetico totale di 253,4 GWh nelle operazioni online e terrestri, con il 71,8% proveniente da energia rinnovabile. Le emissioni di gas serra ammontano a 0,93 milioni di tonnellate di CO2e.

