EGBA dà il benvenuto a Sumsub come nuovo membro associato

La European Gaming and Betting Association (EGBA) ha annunciato che Sumsub, una piattaforma globale leader nella verifica dell’identità e nella prevenzione delle frodi, si è unita all’associazione come nuovo membro associato. Questa nuova partnership strategica rafforza l’impegno congiunto di Sumsub ed EGBA nella promozione di un ambiente sicuro e protetto per il gioco e le scommesse online in Europa.

In qualità di organismo rappresentativo delle principali aziende europee di gioco e scommesse online, EGBA è in prima linea negli sforzi per promuovere la sostenibilità nel settore. Nel suo ruolo di membro associato dell’EGBA, Sumsub contribuirà con la sua esperienza nella verifica dell’identità per supportare la missione dell’EGBA di promuovere elevati standard di conoscenza del cliente e prevenzione delle frodi all’interno del settore, e di contribuire a plasmare la consapevolezza e il posizionamento dell’associazione nel panorama della verifica dell’identità.

La piattaforma completa di Sumsub integra soluzioni di verifica degli utenti, antifrode e conformità. Aiuta gli operatori di gioco e scommesse online a semplificare i processi di onboarding dei clienti, garantendo al contempo il rispetto dei severi requisiti normativi. Utilizzando il kit completo di soluzioni di Sumsub, le aziende di gioco e scommesse online possono mettere in sicurezza l’intero ciclo di vita del giocatore, mitigare i rischi di frode e mantenere gli standard normativi sulle loro piattaforme. Scopri di più all’imminente iGaming Fraud & Compliance Day di Sumsub il 27 giugno.

Commentando l’adesione, Kris Galloway, Head of iGaming Product di Sumsub, ha dichiarato: “Siamo onorati di unirci all’EGBA come membro associato e di collaborare con i leader del settore per promuovere innovazione e conformità nel settore del gioco online in Europa. Con l’evoluzione continua del panorama normativo, rimaniamo impegnati a potenziare gli operatori e le piattaforme con soluzioni all’avanguardia, su misura per i profili degli utenti. Queste soluzioni consentiranno loro di aumentare l’efficienza, garantendo al contempo sicurezza, trasparenza e protezione.”

Maarten Haijer, Segretario Generale dell’EGBA, ha dato il benvenuto a Sumsub nell’associazione, affermando: “Siamo lieti di accogliere Sumsub come membro associato e non vediamo l’ora di collaborare con il loro team. L’aggiunta della loro esperienza nella verifica dell’identità sarà estremamente preziosa per la nostra associazione mentre continuiamo i nostri sforzi per promuovere un ambiente di gioco e scommesse online sicuro, protetto e sostenibile in Europa. Aprendo la nostra adesione a includere aziende come Sumsub, miriamo a unire meglio la voce del settore.”

PressGiochi