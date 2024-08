Ecuador: 65 società di scommesse sportive si adeguano al nuovo regime fiscale

Nel primo semestre del 2024, 65 società di scommesse sportive si sono registrate in Ecuador per pagare la nuova imposta del 15% sui ricavi lordi, introdotta dal governo a partire

Nel primo semestre del 2024, 65 società di scommesse sportive si sono registrate in Ecuador per pagare la nuova imposta del 15% sui ricavi lordi, introdotta dal governo a partire dal 1° luglio. La misura fa parte del Decreto Esecutivo n. 313, pubblicato il 28 giugno nella Gazzetta Ufficiale del paese, che impone questa nuova tassa sia agli operatori locali che a quelli internazionali.

Oltre a questa imposta sui ricavi lordi, le vincite dei giocatori saranno soggette a una ritenuta fiscale del 15%. Gli operatori hanno sei mesi di tempo, a partire da luglio, per aggiornare i propri sistemi e conformarsi alle nuove normative.

Questa nuova regolamentazione ha spinto 65 aziende a registrarsi presso il Servizio di Entrate Interne (SRI).

La maggior parte di queste società è locale, con solo due operatori internazionali tra i registrati. Il SRI sta monitorando il mercato per garantire che gli operatori offshore richiedano le licenze necessarie. In caso contrario, gli indirizzi IP degli operatori stranieri potrebbero essere bloccati.

Nonostante il divieto sui giochi d’azzardo terrestri in vigore dal 2011, che non si applica specificamente alle scommesse sportive, il nuovo regime fiscale sembra non aver scoraggiato alcuni operatori.

Nel 2024, si sono tenute discussioni riguardo alla possibilità di revocare il divieto sui casinò fisici e di introdurre un nuovo quadro normativo per il gioco d’azzardo in Ecuador. Inizialmente, il presidente Daniel Noboa aveva incluso una domanda sulla regolamentazione del gioco d’azzardo in una consultazione pubblica, ma la proposta è stata ritirata a seguito di disordini civili nel paese, alimentati dalle lotte contro i cartelli della droga.

PressGiochi