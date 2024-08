Echi dalle Olimpiadi: i record e le curiosità delle scommesse

Ad oggi, soltanto Entain (relativamente alle giocate nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti sui marchi di Entain, tra cui bwin, BetMGM US, Ladbrokes e Coral) e la

Ad oggi, soltanto Entain (relativamente alle giocate nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti sui marchi di Entain, tra cui bwin, BetMGM US, Ladbrokes e Coral) e la Autorité Nationale des Jeux francese (ANJ), più hanno rilasciato dati sull’andamento delle scommesse sui Giochi Olimpici di Parigi, e i risultati sono entusiasmanti in entrambi i casi.

I rilievi di Entain

Partendo da Entain, che copre l’area geografica più ampia, da segnalare che i volumi di scommesse sono raddoppiati rispetto alle Olimpiadi di Tokyo. La graduatoria degli sport più popolari per volume di scommesse è la seguente: pallacanestro – calcio – tennis – pallavolo – pallamano – golf – beach volley – atletica – tennistavolo – nuoto. Inoltre, Entain ha registrato un aumento di interesse per sport solitamente trascurati come hockey, canottaggio, surf, tiro con l’arco, canoa e arrampicata.

L’evento più popolare è stato la finale di basket maschile, con gli occhi incollati alla gara tra USA e Francia, che ha generato un enorme interesse attraverso l’attività BetMGM di Entain.

L’atletica ha avuto un notevole balzo in popolarità, entrando nella top ten. L’evento più coinvolgente per gli scommettitori di Entain è stato la finale maschile dei 100 metri, dove ha trionfato l’americano Noah Lyles, su cui si sono concentrate le puntate dei connazionali, dopo prove poco impressionanti nelle batterie e nelle semifinali, tanto che la sua quota è passata da 5/4 a 9/2, dando loro un ritorno salutare. Al contrario, la finale maschile dei 1500 metri è stata il miglior risultato per Entain, poiché quello che ci si aspettava fosse uno scontro diretto tra Jakob Ingebrigtsen e Josh Kerr si è risolto con la vittoria dell’outsider Cole Hocker, data 20/1.

Arild Ostbo, Head of Sports di Entain, ha affermato: “Queste sono state Olimpiadi indimenticabili, dove le superstar mondiali hanno mostrato le loro abilità atletiche. Il più grande evento sportivo del mondo continua a crescere in popolarità e interesse per le scommesse. Per i nostri clienti, il fuso orario di Parigi rispetto a quello di Tokyo di tre anni fa ha offerto una finestra molto migliore”.

In Francia il triplo delle puntate rispetto a Tokyo 2020 (2021)

La ANJ, sulla base di quanto rilevato nella prima settimana dei Giochi – ovvero che sono stati impiegati circa 125 milioni di euro in scommesse, col tennis in prima fila, seguito da calcio, rugby, pallamano, basket e nuoto – ha stimato che i giocatori francesi avrebbero scommesso circa 360 milioni di euro entro la fine della manifestazione, il che rappresenterebbe il triplo di quanto puntato sulle Olimpiadi di Tokyo. Tuttavia, questa cifra è molto più bassa rispetto a quella totalizzata per Campionati europei di calcio in Germania: 650 milioni di euro.

Secondo l’autorità francese, il fatto che siano stati puntati complessivamente 5,5 milioni di euro sul nuoto è particolarmente impressionante (si tratta di oltre sei volte tanto rispetto a Tokyo 2020). Probabilmente, l’exploit lo si deve soprattutto all’idolo di casa, Leon Marchand, che ha vinto 4 medaglie d’oro e una di bronzo.

La ANJ presume inoltre che il volume delle scommesse alle Olimpiadi estive in tutto il mondo ammonti a circa 9 miliardi di euro.

Il dilemma del medagliere

Nessuno osava mettere in discussione il fatto che gli USA si sarebbero piazzati al primo posto per numero di medaglie d’oro vinte. Invece, gli atleti a stelle e strisce hanno dovuto rincorrere per due settimane la Cina, raggiungendola a quota 40 grazie alla vittoria del Dream Team di basket.

A questo punto, come si sono comportati i bookmaker? Per certo, sappiamo quello che è successo negli States.

ESPN Bet, DraftKings e FanDuel hanno utilizzato la regola del “pari merito”, pagando dunque metà delle scommesse alle quote proposte. BetMGM, invece, ha ritenuto gli USA vincitori del conteggio delle medaglie d’oro in base a uno “spareggio” sul computo delle medaglie d’argento vinte dai due paesi, che deve nettamente in testa agli americani con 44 su 27. Ma ci sono stati anche operatori, quali Prime Sports, che opera in Ohio e nel New Jersey, che si sono comportati in maniera salomonica, premiando sia gli Stati Uniti che la Cina come vincitori.

Alice D’Amato, la sorpresa più grande per gli scommettitori

Secondo quanto riferito da ESPN Bet, la quota più alta in assoluto pagata per un vincitore di medaglia d’oro è stata quella della nostra Alice D’Amato, vincitrice della gara di ginnastica artistica/trave, grazie anche all’errore fatale della superfavorita statunitense Simone Biles. Considerato l’evidente divario fra le due atlete, Alice era stata data 80-1!!

