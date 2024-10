EAG: le collaborazioni tra associazioni garantiranno un’esperienza completa durante la fiera

La Guild, riconosciuta a livello nazionale e locale come il corpo negoziale rappresentativo degli spettacoli itineranti, si unisce a EUROMAT, alla Bingo Association e ai proprietari di EAG, Bacta, tra gli organismi rappresentativi che partecipano al programma di sviluppo della fiera, che rappresenta l’unica esposizione business-to-business dedicata interamente al settore dell’intrattenimento fuori casa.

Martin Burlin, presidente di EAG, che ha partecipato a EAG e al suo predecessore ATEI per oltre cinque decenni, ha dichiarato: “Ogni associazione di settore ha obiettivi diversi, e coinvolgendole e ascoltando le loro esigenze, siamo in grado di garantire che, per quanto possibile, siano rappresentate a EAG. Prendendo come esempio la Showmen’s Guild of Great Britain, le conversazioni che abbiamo avuto hanno permesso di identificare una serie di iniziative che possiamo integrare nei nostri piani di sviluppo della fiera sia a breve che a medio termine.”

Ha continuato: “L’EAG Bingo Hub è stato creato con l’aiuto della Bingo Association e l’accordo di partnership annunciato in estate con EUROMAT, che offre ai suoi membri aziendali tariffe scontate per l’esposizione, contribuirà ad ampliare il raggio d’azione di EAG nel mercato europeo. La nostra partnership fondamentale con Bacta, proprietaria di EAG, garantisce che ogni iniziativa introdotta sia nell’interesse dell’industria e dei membri di Bacta, sia espositori che visitatori.”

L’edizione di gennaio di EAG Expo sarà la più grande dal lancio dell’evento nel 2010. Celebrando la 16ª edizione consecutiva presso ExCeL London, gli organizzatori di EAG celebrano l’occasione con l’aggiunta di due nuove sezioni dedicate: il Social Immersive Entertainment Expo e il London Casino and Gaming Show, che si affiancheranno a EAG come espansione naturale, offrendo nuove opportunità di guadagno per operatori e produttori.

Guardando al prossimo gennaio, Martin Burlin ha dichiarato: “Nel 2024 l’affluenza a EAG ha superato le 4.000 presenze e le due nuove aggiunte alla fiera rifletteranno ciò che rappresenta la nostra industria, ovvero divertimento e intrattenimento. EAG 2025 offrirà agli operatori una finestra entusiasmante sul futuro di tutti gli aspetti dell’intrattenimento fuori casa.”

I visitatori di EAG avranno accesso alle ultime novità in termini di lanci di prodotti e innovazioni per l’intrattenimento fuori casa, potranno condividere esperienze e approfondimenti con colleghi del settore, mantenersi aggiornati sui cambiamenti normativi, aggiornarsi sugli ultimi sviluppi che influenzano il settore delle vie principali e dei pub grazie ai seminari Bacta e conoscere le ultime iniziative in tema di responsabilità sociale presso il Bacta Safer Gambling Hub.

PressGiochi