EAG Expo: la giostra per bambini con licenza “Bluey” farà il suo debutto mondiale allo stand MH Leisure

Bluey, il fenomeno televisivo globale animato prescolare, sarà uno dei personaggi più chiacchierati all’EAG Expo di Londra quando MH Leisure debutterà con la sua giostra per bambini su licenza dallo stand F60. Bluey, che ha vinto tre Logie Awards per il Most Outstanding Children’s Program e un International Emmy Kids Award, è stata incoronata la serie più vista sui servizi di streaming da Nielsen Media Research.

In anteprima per l’apparizione di MH Leisure all’EAG, il direttore generale Gareth Jones ha affermato: “Bluey, la nostra prima giostra per bambini autorizzata, farà il suo debutto mondiale dal nostro stand all’EAG Expo. Il marchio Bluey ha un riconoscimento immediato e la giostra ha un fascino enorme. La giostra 4×4 per famiglie presenta personaggi, musica e voci che i bambini conoscono e amano.

Insieme a Bluey, Police Tempest è una Supercar a tema a due posti con luci di emergenza, display LED accattivanti e veri effetti sonori da supercar.

Tutte le nostre giostre sono prodotte nel Regno Unito e costruite a mano in casa, utilizzando solo gelcoat, sistemi di controllo e ingegneria britannica della massima qualità. Offriremo anche i nostri servizi per lavori di ristrutturazione, riparazione e restauro, ma in definitiva EAG si occupa di lanciare le nostre nuove giostre”.

Ha aggiunto: “Useremo EAG come piattaforma per farci conoscere e farci riconoscere come produttori e operatori di qualità di prodotti di intrattenimento per bambini. Credo che la licenza Bluey ci darà questa opportunità e la visibilità necessaria per raggiungere persone che potrebbero non avere ancora familiarità con il marchio MH Leisure”.

I visitatori dell’EAG avranno accesso ai più recenti lanci di prodotti e alle innovazioni nell’intrattenimento fuori casa, potranno condividere idee ed esperienze con i colleghi del settore, aggiornarsi sugli ultimi sviluppi del settore grazie al programma Bacta Seminar e saperne di più sugli ultimi sviluppi in materia di responsabilità sociale sul Bacta Safer Gambling Hub.

PressGiochi