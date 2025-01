Eag 2025: matrimonio riuscito con il London Casino and Gaming Show

Londra – L’EAG giunge oggi al suo terzo giorno espositivo all’ExCeL di Londra e si rivela un successo l’accoppiamento con il nuovo London Casino and Gaming Show. Bacta, organizzatore dell’evento, aveva previsto che sarebbe stata l’edizione migliore degli ultimi anni. Va detto che il London Casino and Gaming Show ha contribuito, secondo le prime stime, a un aumento del 14% del flusso di visitatori complessivo dell’EAG, e di questi, quasi un terzo rientra nella categoria di membri del consiglio, fondatori, proprietari e direttori.

Il London Casino and Gaming Show (LCG) è un nuovo evento indipendente all’interno dell’EAG più grande, dedicato ai fornitori di attrezzature e servizi di supporto per il settore dei casinò terrestri. Quest’anno è arrivato con una miriade di eventi, riunioni e opportunità educative. Ci sono il Campionato dei Dealer del Regno Unito, assemblee delle associazioni di categoria, occasioni di socializzazione e un summit di alto livello dell’industria.

La stessa direttrice dell’EAG, Nicola Lazenby, ha dichiarato che l’aggiunta del LCG all’EAG ha “trasformato l’esperienza espositiva”: “Abbiamo ora l’evento più completo che copre tutte le attrazioni di intrattenimento in presenza per l’industria più ampia delle attrazioni da divertimento e del gioco d’azzardo”.

“Londra è sempre stata popolare,” ha detto Lazenby, “nonostante la Brexit, quindi l’EAG con l’aggiunta dell’LCG sembra aver centrato l’obiettivo.”

Martin Burlin, presidente dell’EAG, durante l’evento, riflette sull’evento, il più grande del suo genere nel Regno Unito. Sottolinea il ruolo cruciale dei direttori della fiera, del consiglio EAG e del supporto di Bacta nel superare sfide significative, come l’impatto devastante della pandemia da COVID-19. Nonostante le difficoltà, tra cui l’organizzazione di edizioni virtuali e sovvenzionate, l’EAG è cresciuto, ampliandosi con l’inclusione del Social Immersive Entertainment Expo (SIE) e del London Casino & Gaming Show.

Burlin ritiene che queste collaborazioni offrano nuove opportunità di guadagno e attirino un pubblico giovane e innovativo. La SIE, in particolare, si concentra su tendenze emergenti come il Competitive Socialising e l’uso di tecnologie immersive come VR e XR, integrando seminari per discutere applicazioni e innovazioni di settore. L’evento non è solo un trampolino di lancio per nuove idee, ma anche un punto di incontro per operatori e produttori, mirato a rafforzare l’industria e mantenere alta la qualità delle esperienze offerte ai consumatori.

Infine, Burlin ha ribadito come l’EAG sia fondamentale per l’industria, poiché evidenzia la sua portata e professionalità, supporta l’innovazione e consente agli operatori di affrontare le sfide economiche, mantenendo un’offerta sempre coinvolgente per i consumatori.

PressGiochi