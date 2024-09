EAG 2025: apertura delle registrazioni con 5 settimane di anticipo

Gli organizzatori dell’espansa EAG Expo 2025 hanno confermato che le registrazioni per quella che sarà la più grande fiera mista al mondo per il settore degli intrattenimenti e del gioco

Gli organizzatori dell’espansa EAG Expo 2025 hanno confermato che le registrazioni per quella che sarà la più grande fiera mista al mondo per il settore degli intrattenimenti e del gioco basati su sede fisica sono aperte. Anticipare l’apertura delle registrazioni segna l’inizio del conto alla rovescia per quella che la Direttrice dello Show EAG, Nicola Lazenby, ritiene sarà un’edizione storica della fiera di Londra.

Ha dichiarato: “EAG ha uno status unico come l’unica fiera business-to-business al mondo che si rivolge all’intero settore del gioco d’azzardo basato su sede fisica, del bingo e degli intrattenimenti a pagamento. Le ricerche condotte in vista dell’edizione 2024 hanno dimostrato chiaramente cosa rappresenta EAG, con gli espositori che hanno confermato che presenteranno più di 1.000 linee di prodotti di 300 marchi nei tre giorni della fiera – una chiara dimostrazione dell’enorme opportunità disponibile per i visitatori di EAG.

“Con l’aggiunta della Social Immersive Entertainment Expo, co-localizzata e focalizzata sulle ultime tendenze che stanno guidando il futuro dell’intrattenimento fuori casa, e il London Casino and Gaming Show, tali cifre sono destinate a crescere, consolidando lo status di EAG come un appuntamento ‘imperdibile’ per migliaia di operatori che si concentrano su EAG per trovare le nuove innovazioni di prodotto che mantengono l’offerta di intrattenimento fresca ed entusiasmante per giocatori di tutte le età.

“È evidente che EAG è cruciale per il successo dell’intera catena di fornitura degli intrattenimenti e del gioco d’azzardo, in ogni settore, dai produttori ai distributori fino agli operatori. Ogni anello della catena guarda a EAG per fornire i contatti, le intuizioni e l’ispirazione necessari per avere un anno di successo nel business.”

I delegati di EAG avranno accesso agli ultimi lanci di prodotti e innovazioni nell’intrattenimento fuori casa, potranno condividere intuizioni ed esperienze con colleghi del settore, rimanere aggiornati sui cambiamenti normativi, informarsi sugli ultimi sviluppi che interessano il settore commerciale e quello dei pub grazie ai Seminari Bacta, e apprendere di più sugli sviluppi in tema di responsabilità sociale e gioco più sicuro presso il Bacta Safer Gambling Hub.

EAG 2025 tornerà ai suoi orari originali di apertura: dalle 10:00 alle 18:00 (martedì e mercoledì) e dalle 10:00 alle 16:00 (giovedì). La decisione annulla la prova dell’apertura un’ora prima introdotta a seguito della riunione degli espositori dello scorso anno.

PressGiochi è media partner di EAG. Visita: www.eagexpo.com