DraftKings segna ricavi per 1,104 miliardi di dollari (+26%) nel secondo trimestre

DraftKings ha registrato un incremento del 26% dei ricavi nel secondo trimestre, raggiungendo 1,104 miliardi di dollari rispetto agli 875 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno scorso. L’operatore ha visto il suo primo trimestre redditizio come azienda pubblica con utili diluiti per azione di $0,10. Gli utili per azione rettificati sono rimasti a $0,22 per il Q2 2024.

Il gigante delle scommesse sportive ha aumentato il punto medio delle sue previsioni di ricavi per il 2024 a 5,15 miliardi di dollari. Tuttavia, ha anche rivisto al ribasso le sue previsioni di EBITDA rettificato per il 2024, passando da 500 milioni di dollari a 380 milioni di dollari, mantenendo però le aspettative di EBITDA rettificato per il 2025 tra 900 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari.

Il consiglio di amministrazione ha autorizzato il riacquisto fino a 1 miliardo di dollari di azioni ordinarie di Classe A, con il CFO Alan Ellingson che ha dichiarato che la prima autorizzazione al riacquisto di azioni “riflette la nostra fiducia nelle prospettive a lungo termine dell’azienda e nella solida situazione patrimoniale.”

DraftKings ha registrato un aumento significativo del 50% dei Paganti Unici Mensili (MUP), salendo a 3,1 milioni nel Q2 2024. Tuttavia, il ricavo medio per MUP (ARPMUP) è diminuito del 15%, scendendo a 117 dollari. Il CEO Jason Robins ha dichiarato: “Abbiamo acquisito molto più efficientemente nuovi clienti di quanto ci aspettassimo e abbiamo visto un continuo coinvolgimento sano dei clienti esistenti nel secondo trimestre.”

Per mitigare l’impatto delle alte tasse statali, DraftKings ha informato gli investitori che intende implementare un sovrapprezzo sulle vincite nette nei giochi negli stati con aliquote fiscali superiori al 20%, a partire dal 1° gennaio 2025. Robins ha detto che la mossa potrebbe aumentare l’EBITDA rettificato su base annua.

Il sovrapprezzo si applicherà alle vincite nette in stati come New York, Pennsylvania, Vermont e Illinois. I bookmaker come DraftKings avevano precedentemente espresso dubbi sulla possibilità di generare profitti pagando tali tasse.

La commissione varierà in base allo stato e non è stata specificamente definita in una lettera agli stakeholder. Si applicherà solo alle scommesse vincenti e sarà trattata come una transazione separata al momento del pagamento delle vincite.

Durante il trimestre, DraftKings ha ampliato la sua presenza sul mercato lanciando il suo prodotto di scommesse sportive a Washington, D.C., portando il totale a 25 stati e D.C. L’azienda opera anche nell’iGaming in cinque stati e in Ontario, Canada, con piani per lanciare a Porto Rico in attesa delle approvazioni.

L’acquisizione di Jackpocket Inc., completata il 22 maggio 2024, ha contribuito alla crescita dei ricavi e all’aumento dei MUP, sebbene abbia anche influenzato il calo dell’ARPMUP. Il valore delle azioni della società è aumentato di circa il 14% negli ultimi 12 mesi.

