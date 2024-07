Decreto scuola: precluso odg M5S su applicazione divieto pubblicità ai giochi d’azzardo e scommesse

Il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e

Il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, denominato “decreto scuola”, è stato approvato dal Senato.

Con 98 voti a favore, 70 contrari e un astenuto, nel pomeriggio di ieri, 23 luglio, il Senato ha confermato la fiducia al Governo, approvando definitivamente la conversione in legge del decreto 71 contenente disposizioni urgenti su sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e norme su università e ricerca.

Resta precluso, tra gli altri, anche l’ordine del giorno del M5S nel quale si chiedeva di adottare ogni misura utile a rafforzare il divieto di pubblicità di cui all’articolo 9 del cd. decreto dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco, estendendo il concetto di pubblicità indiretta anche alle forme di informazione che non richiamano direttamente il gioco ma che sono comunque collegate a società o temi connessi al fenomeno del gioco.

Come spiegato dai rappresentanti del M5S nell’ordine del giorno: “…proprio con riferimento alla Lega Serie A, ha destato molta preoccupazione e stupore la notizia dell’accordo fra la società dell’Inter e la Betsson Sport, nuovo “official main partner” della squadra campione d’Italia; a partire dalla prossima stagione agonistica, che si avvia a partire tra poco meno di un mese, il nuovo sponsor sarà visibile sulle maglie dei calciatori di una delle squadre più importanti del campionato; la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo; va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò on line… l’Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di “deroghe” al divieto, come i cosiddetti “spazi quote”; sfruttando i margini delle linee guida, si sono diffusi i siti di infotainment che non pubblicano contenuti sulle scommesse pur richiamandole palesemente; il caso Inter, con la diffusione pubblicitaria di una vera e propria società di scommesse sportive dietro lo scudo del sito di informazione, rischia di aprire le porte, ove autorizzato, al definitivo e pericoloso superamento del divieto di pubblicità del gioco e delle scommesse in denaro” spiegano.

