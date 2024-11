Danimarca: Spillemyndigheden avvia il processo di candidatura per le sale bingo

Il 21 novembre 2024 sono entrati in vigore i regolamenti sul bingo terrestre in Danimarca, e la Spillemyndigheden, l’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo danese, ha annunciato che è “possibile richiedere una licenza per offrire bingo terrestre”.

Le licenze emesse saranno valide a partire dal 1° gennaio 2025. Occorrerà fare domanda entro il 10 dicembre 2024 con tutti i documenti richiesti e correttamente compilata, per ricevere una licenza valida dal 1° gennaio 2025. In casi speciali, l’Autorità danese per il gioco d’azzardo potrebbe emettere una licenza con condizioni specifiche, stabilendo una scadenza per soddisfarle.

