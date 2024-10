Danimarca: la Ce approva le nuove norme per lotterie e bingo

Dopo il classico periodo di stand still, arriva l’ok dalla Commissione europea al disegno di legge danese per l’introduzione di importanti modifiche alla regolamentazione delle lotterie senza scopo di lucro

Dopo il classico periodo di stand still, arriva l’ok dalla Commissione europea al disegno di legge danese per l’introduzione di importanti modifiche alla regolamentazione delle lotterie senza scopo di lucro e del bingo tradizionale, con l’obiettivo di aggiornare le norme sui giochi di fortuna e semplificare l’accesso a queste attività per associazioni e organizzazioni benefiche. Le nuove disposizioni, contenute nel progetto di legge che emenda la Gaming Act e la Gaming Duties Act, offrono una maggiore flessibilità per l’organizzazione di lotterie e bingo, con un impatto significativo sul settore del gioco a terra (land-based gaming) in Danimarca.

In base al monopolio esistente, le lotterie in Danimarca sono strettamente regolamentate e generalmente soggette a restrizioni severe. Tuttavia, il disegno di legge introduce un nuovo modello che prevede tre eccezioni principali al monopolio per quanto riguarda le lotterie:

Lotterie sotto una soglia minima (de minimis) – Queste lotterie sono esentate dalle severe regolamentazioni grazie alle loro dimensioni ridotte. Lotterie senza scopo di lucro – Organizzazioni benefiche e associazioni possono organizzare lotterie senza dover seguire tutte le norme commerciali, purché i proventi vadano a fini benefici. Giochi di bingo nel mercato liberalizzato – Questo rappresenta un’importante liberalizzazione del gioco del bingo, che potrà essere offerto sul mercato senza l’obbligo di destinare i profitti a scopi di beneficenza.

Un elemento cruciale del disegno di legge è l’introduzione di una nuova forma di autorizzazione prevista dalla Sezione 10a della Gaming Act. Questa autorizzazione permetterà agli operatori di ottenere una licenza per offrire giochi di bingo a terra nel mercato liberalizzato, senza la necessità di soddisfare i requisiti normalmente previsti per le lotterie senza scopo di lucro.

Ciò significa che il bingo, che storicamente era riservato principalmente ad associazioni benefiche, potrà essere gestito anche da operatori commerciali in linea con le altre forme di gioco a terra regolamentate. Gli operatori del bingo saranno soggetti alle stesse regole e tassazioni applicabili ad altri giochi di fortuna presenti sul mercato.

Uno degli obiettivi principali di questa riforma è quello di rispondere alle esigenze delle piccole associazioni e delle organizzazioni di beneficenza, che spesso organizzano lotterie e giochi come il bingo senza poter rispettare le complesse normative attuali. L’attuale regolamentazione richiede che i proventi siano destinati esclusivamente a scopi benefici, limitando così l’accesso al mercato per molte di queste entità.

Con la liberalizzazione del bingo a terra, le associazioni benefiche non saranno più costrette a donare tutti i profitti a scopi non lucrativi, rendendo più facile per loro organizzare eventi di raccolta fondi o attività simili. In questo modo, il bingo potrà essere gestito in modo più efficiente e in linea con le dinamiche di mercato, pur mantenendo una supervisione regolatoria adeguata.

