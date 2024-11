Dalla foresta incantata al Natale ribelle: quattro nuovi titoli arrivano questa settimana su StarCasinò

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro straordinarie novità sulla sua piattaforma, disponibili da questa settimana di novembre: titoli unici che offriranno esperienze coinvolgenti e ricche di sorprese.

Il 25 novembre ha debuttato su StarCasinò Wolf It Up di Inspired, un’avventura nella foresta incantata dove un carismatico lupo guida gli users verso ricompense uniche. La slot offre numerosi bonus per attivare giri gratuiti, segnalati dai simboli Mela, che possono attivare anche, in modo casuale, la Ruota del Lupo, regalando accessi al bonus banca del denaro, giri gratuiti aggiuntivi o uno dei quattro straordinari premi: Mini, Minor, Major o Grand.

Il 26 novembre è stato il turno di Vampy Party di Pragmatic Play, una slot ambientata in un’elegante festa notturna in compagnia di un eccentrico vampiro e del suo fidato pipistrello. Con sei rulli e 3.600 modi per vincere, il gioco include la popolare funzione di caduta, in cui simboli speciali diventano jolly sui rulli centrali se fanno parte di una combinazione vincente. Ogni caduta consecutiva applica un moltiplicatore che può raddoppiare le vincite fino a un sorprendente 1.024x.

Da ieri, 27 novembre, è disponibile sulla piattaforma Punk Rocker 2 di NoLimit City, che porta gli utenti nel cuore delle strade graffittate di New York. Questo sequel fonde l’iconico atteggiamento punk con una struttura 6×3 e una vincita massima di 30.144 volte la puntata. Le modalità bonus e i free spin sono arricchite da un’ironia irriverente e un’ambientazione musicale unica, offrendo un’esperienza di gioco provocatoria e divertente.

Infine, oggi, 28 novembre, Jingle Balls di NoLimit City inaugura la stagione natalizia con un gioco a dir poco rivoluzionario. Con sei rulli e combinazioni che possono variare, questo offre premi fino a 12.250 volte la puntata.

