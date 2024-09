Dai tavoli di Fasano a Malta grazie alla partnership di StarCasinò Gratis con la Scuola Croupiers

StarCasinò Gratis continua a seguire con orgoglio il percorso intrapreso dai giovani talenti che hanno frequentato, grazie alla sua partnership con la Scuola Croupiers di Fasano, il corso da croupier. Tra questi, spicca la storia di Andrea, un giovane di 26 anni che attualmente lavora al Dragonara Casinò di Malta.

Andrea ha iniziato la sua carriera a maggio 2024, e descrive la sua formazione alla Scuola come un’esperienza intensiva e fondamentale per la sua crescita, sia professionale sia personale. “La mia preparazione è stata completa, e mi sono formato al meglio, studiando ed esercitandomi giorno e notte. Durante il corso, non ho imparato solo i giochi considerati classici, di solito oggetto di studio di tutte le scuole di formazione del settore, ma anche alcuni internazionali che mi hanno dato un netto vantaggio al lavoro. Avere la possibilità di vivere negli alloggi messi a disposizione per gli studenti inoltre, ci ha permesso di immergerci totalmente in questo mondo”.

“Paolo, il nostro istruttore, è stato un mentore fantastico per me” aggiunge il ragazzo mentre racconta la sua esperienza ai microfoni del brand. “Non solo è molto attento alla nostra formazione, ma è anche sempre pronto a spronarci, facendo sì che ognuno di noi dia il massimo. Ci ha insegnato inoltre a gestire i clienti all’interno delle diverse situazioni che possiamo incontrare lavorando all’interno dei casinò e per me è stato fondamentale, mi ha dato una marcia in più”.

Quando gli viene chiesto di dare un consiglio a chi è interessato a seguire lo stesso percorso, Andrea cita una frase del suo istruttore: “Come dice Paolo, ‘se una cosa viene spiegata bene, diventa facile da fare, potrebbe giocare anche mia nonna’. Con il giusto supporto e la formazione adeguata, si può fare tutto”.

StarCasinò Gratis si conferma quindi come partner prezioso, che offre possibilità concrete per entrare nel mondo del lavoro e soprattutto favorendo l’accesso a una formazione di alta qualità.

PressGiochi