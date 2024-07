Curaçao: riaperto il portale per la richiesta di licenze di gioco d’azzardo

Il Curaçao Gaming Control Board (GCB) ha annunciato che riaprirà il suo portale online per le domande di licenza B2C e B2B oggi 15 luglio. La finestra precedente per le

Il Curaçao Gaming Control Board (GCB) ha annunciato che riaprirà il suo portale online per le domande di licenza B2C e B2B oggi 15 luglio.

La finestra precedente per le domande si era chiusa a Curaçao il 30 aprile, che era il termine ultimo per le sublicenze. Questo avveniva dopo che la scadenza iniziale del 31 marzo era stata posticipata di quasi un mese per permettere di risolvere alcuni problemi nelle domande.

Gli operatori B2C, B2B2C e B2B possono richiedere una licenza aggiornata, sebbene le domande presentate prima della scadenza del 30 aprile rimangano prioritarie per l’elaborazione. Le nuove domande non saranno elaborate fino a quando tutte le attuali non saranno completate.

Il GCB ha dichiarato che l’ultima finestra coincide con una serie di licenze master in scadenza ad agosto, che non saranno rinnovate.

Un quadro normativo aggiornato, denominato National Ordinance for Games of Chance (LOK), è in fase di sviluppo dal settembre 2023, quando il GCB ha istituito per la prima volta il suo nuovo processo di richiesta delle licenze. Le licenze master che scadranno nel gennaio 2025 scadranno automaticamente il giorno in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento, ha affermato il GCB.

Poiché il nuovo LOK è ancora in fase di approvazione parlamentare, le domande saranno elaborate secondo l’attuale legislazione National Ordinance on Offshore Games of Hazard (NOOGH).

Ad oggi, il NOOGH, in vigore dal 1993, prevede il rilascio di licenze di gioco a distanza solamente a persone giuridiche stabilite a Curacao definite come Master Licence Horders. Tuttavia negli anni, questi titolari di licenze ‘master’ hanno rilasciato migliaia di sub-licenze ad altri operatori contribuendo a creare una situazione secondo la quale i siti web con licenza di Curaçao fossero tra i più inseriti nelle black list d’Europa e soggetti a blocchi.

La nuova legge, LOK (Landsverordening op Kansspelen) mira a rivedere il regime di licenze per il gioco attraverso una maggiore supervisione, un nuovo regolatore e ostacoli più elevati all’ingresso.

Il nuovo regime regolerà tutte le forme di gioco online sotto la supervisione della nuova Curaçao Gaming Authority. I richiedenti licenza dovranno essere società registrate e con sede legale a Curaçao, disporre di un server per l’archiviazione di dati e report in loco. Il cambiamento principale riguarda la presenza effettiva dei dipendenti a Curaçao: ora è necessario avere una persona in una posizione chiave, e secondo le nuove regole devono necessariamente essere tre o più. È inoltre necessario avere una sede fisica entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge.

A marzo, il GCB ha pubblicato un documento di nove pagine che delinea le linee guida per le domande.

Tra le disposizioni chiave delineate nelle linee guida c’è l’obbligo per gli operatori di garantire la completezza e l’accuratezza della presentazione delle domande di licenza. Ciò include l’invio di tre moduli interamente compilati:

il modulo di richiesta di gioco online,

il modulo di divulgazione della storia personale,

il modulo di informazioni aziendali e commerciali.

Inoltre, gli operatori devono aderire a condizioni e politiche specifiche stabilite dal GCB, incluso il rispetto delle procedure antiriciclaggio (AML) e il know-your-customer (KYC). Il mancato rispetto di questi requisiti normativi potrebbe comportare conseguenze legali per gli operatori.

Il ministro della giustizia di Curaçao, Javier Silvania, ha in varie occasioni sottolineato il potenziale del nuovo regolamento come “rete di sicurezza” contro gli operatori del mercato grigio, legittimando le operazioni di gioco. Silvania ha anche dichiarato al parlamento di Curaçao che il LOK aiuterebbe a migliorare la reputazione della giurisdizione, che alcuni consideravano incline al riciclaggio di denaro.

PressGiochi